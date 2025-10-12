El Araski encadena su segunda victoria al doblegar en el derbi al Lointek

Ander Zabala Domingo, 12 de octubre 2025, 16:04 Comenta Compartir

El Kutxabank Araski sumó un trabajado triunfo frente en el derbi autonómico ante un Lointek Gernika Bizkaia que vendió cara su derrota. Las jugadoras de Made Urieta arrancaron el choque algo desacertadas y faltas de ritmo, pero el paso de los minutos y, especialmente un notable tercer cuarto, cambió las tornas. Lahtinen y Jourdain fueron las más destacadas de un equipo vitoriano que se asienta en la zona noble de la clasificación tras su segunda victoria, ambas ante su público, en otras tantas jornadas.

El conjunto gasteiztarra se durmió en los laureles en los primeros compases del choque. El acierto de Castedo y Bessoir, sumado a los errores del Araski, propició que las pupilas de Anna Montañana situasen las primeras ventajas del encuentro a su favor (5-10). Dos triples consecutivos de Lahtinen animaron al cuadro verdinegro, pero Jankovic y Bessoir mantuvieron al conjunto gernikarra por delante. Sin embargo, la efectividad desde la línea de 6,75 de la escuadra de Urieta no se acabó ahí. Sendos lanzamientos desde el perímetro de Hill y Toussaint empataron el duelo (14-14). Lahtinen consiguió adelantar a al Araski desde la línea de personales, aunque un triple de Bessoir contrarrestó la aportación de la jugadora finlandesa (18-18).

Kutxabank Araski Dembelé, Hill (7), Toussaint (7), Jourdain (11) y Urbaniak (2) -quinteto inicial-, Brotons (4), Sanz (5), Lawrence (6) y Lahtinen (16). 58 - 55 Lointek Gernika Bizkaia Castedo (13), Westerik, Bessoir (17), Brown (9) y Jankovic (9) -quinteto inicial-, Olaeta (7), Matarranz y Polleros. Árbitros Checa Nebot (Colegio aragonés), Acevedo Perera (Colegio extremeño) y García Santos (Colegio catalán).

Parciales 18-18, 8-10 (26-28), 18-10 (44-38), 14-17 (58-55)

Incidencias Mendizorroza. 2.564 espectadores.

El segundo acto fue de todo menos vistoso a nivel ofensivo. Las defensas imperaron en un período en el que tan solo Urbaniak y Bessoir anotaron en los primeros tres minutos y medio (20-20). Lawrence deshizo la igualada tras una gran acción individual. No obstante, Hill y Sanz pudieron ampliar la diferencia, pero erraron sus lanzamientos y Jankovic empató de nuevo el partido. Un triple de Bessoir y un enceste de Olaeta abrieron una pequeña brecha que Toussaint, sobre la bocina del segundo cuarto, se encargó de minimizar (26-28).

El Araski cambió por completo su versión tras el paso por los vestuarios. Sanz neutralizó cinco tantos seguidos de la pívot Jankovic con la misma moneda para evitar que el Bizkaia se escapase en el marcador. Brown y Olaeta mantuvieron por delante a su equipo hasta que la irrupción de Lahtinen, con seis puntos en dos minutos, cambió el devenir del choque (39-38). Jourdain y Lawrence recogieron el testigo de su compañera y provocaron el tiempo muerto de Anna Montañana. Un parón que de poco sirvió para los intereses del conjunto vizcaíno, ya que la propia Lawrence volvió a estirar la ventaja de la formación vitoriana (44-38).

El último periodo no empezó de la mejor manera para el Araski. Sendos lanzamientos desde más allá del arco de Brown y Castedo apretaron el resultado (46-44). Bessoir y Brown no cejaron en su empeño por voltear el tanteador, aunque el buen hacer de Jourdain lo impidió en un primer momento. Sin embargo, un 0-5 de parcial, liderado por Bessoir y Olaeta, dejó el duelo en un puño a tres minutos para la conclusión (54-55). Ambos elencos dispusieron de varios tiros para decantar el triunfo de su lado, pero ninguno entró hasta que un enceste de Toussaint a poco más de un minuto para el final puso por delante al Araski. La propia jugadora dominiquesa erró dos tiros libres que pudieron sentenciar la contienda y otorgó una vida extra al Gernika, que no supo aprovecharla. Hill anotó dos lanzamientos desde la línea de personales en la acción posterior y Bessoir falló un triple que pudo forzar el tiempo extra (58-55).

