El Araski enamora en su debut Asurmendi, que tuvo una actuación destacada junto a Izaskun García en la dirección del equipo, busca el aro contrario. / javier belver El conjunto vitoriano mostró un juego coral, con cinco jugadoras por encima de los 10 puntos entre las que destacó Laura Quevedo, con 24 de valoración OLGA JIMÉNEZ Domingo, 29 septiembre 2019, 20:34

La capital aragonesa se rindió al juego del Araski que regaló una matinal de baloncesto en estado puro, en ambas partes de la pista. El Open Day que no dejó grandes sorpresas, con las victorias de las favoritas Perfumerías Avenida y Girona, se convirtió en el escaparate perfecto para una carta de presentación de las vitorianas extraordinaria, que concluyó con la contundencia que ofrece el 67-42 final.

Probablemente, el equipo más homogéneo, mejor conjuntado, con una armonía impropia en su ataque y feroz en su defensa. La victoria coral por 25 puntos sobre Embutidos Pajariel Bembibre supone el debut soñado y un triunfo contundente basado en la anotación de cinco jugadoras que se fueron por encima de los 10 puntos, Quevedo (15) Seda (13), Tania Pérez (12), Izaskun García (11) y Natalie Van Den Adel (10).

67 Araski Asurmendi (2), Quevedo (15), Pardo (1), Tania Pérez (12), Seda (13) -quinteto inicial-, Izaskun García (11), Molinuevo (3), Van Den Adel (10), Izar Bedia y Raquel Carrera. 42 Embutidos Pajariel Bembibre Brooke Salas (7), Quirante (8), Nauwelaer (2), Ajemba (5), Manning (6) -quinteto inicial-, Butina, Llorente (8), Cáceres, Gascón, Vojinovic (2) y Conde (4). Parciales 21-10, 21-11 (41-21 descanso), 11-13, 15-8 (67-42 final). Árbitros Bravo, Fernández y Peláez. Incidencias Primer partido de la Liga Femenina disputado en el polideportivo CDM Siglo XXI de Zaragoza.

Para cuando el cuadro berciano quiso despertar e incorporarse al partido, las de Urieta ya habían puesto esa marcha de más que se nota en su juego esta temporada. El paso físico ha subido el ritmo, con el que este equipo se siente feliz en la cancha. Tamara Seda fue el referente ofensivo en la pintura, con poca oposición defensiva, debido a la falta de músculo rival, algo de lo que adolece el equipo de Pepe Vázquez. Un monólogo de la mozambiqueña bien aderezado por la puntería de Laura Quevedo y una enorme Tania Pérez, que se reencontró con su mejor versión aportando en ambos lados.

Las rotaciones dieron al Araski lo que el partido pedía, más control por parte de Asurmendi, más electricidad con Izaskun. Ambas bases lo volvieron a bordar, para dar sentido a un juego en el que no hay pausa. Al recital del primer cuarto casi perfecto, vino un segundo casi mejor, con el acierto triple como otro argumento más, de la inspiración y mano de Natalie Van Den Adel. Las vitorianas no levantaron en ningún momento el pie del acelerador. Un susto con la rodilla de Seda enfrió los ánimos, pero afortunadamente solo fue un espejismo. Carrera dio pelea y lucha en la pintura. La gallega no elude nunca el contacto. Al descanso, los 20 puntos de diferencia asomaban en el marcador del polideportivo Siglo XXI (41-21).

Las bases, compenetradas

El recital no parecía tener fin, aunque la entrada en el tercer cuarto dio tregua a un Bembibre al que se le notó la falta de acoplamiento de su renovada plantilla con siete fichajes. La capitana Quirante o una voluntariosa Vicky Llorente pusieron las ganas para acercarse en el marcador (43-29). El recurso de la defensa en zona o la compenetración de las dos bases, Asurmendi y García juntas en pista, volvió a cortocircuitar el amago de remontada rival. El partido se fue al último cuarto con todo más que resuelto, manejando rentas de 29 puntos (63-34).

Fue el momento para el reparto de minutos, el debut en Liga Femenina de la vitoriana Itsaso Conde tras cuatro años en el Aros León, el premio a la canterana del Araski Izar Bedia. Los altos porcentajes en tiro de campos por encima del 50 por ciento, la contención de las pérdidas con solo 11 o el esfuerzo en el rebote con 35 capturas, 7 de ellas ofensivas, son algunos de los detalles que marcan la diferencia con respecto a otras temporadas.

El engranaje de este Araski parece estar preparado para batallas intensas. La primera prueba está superada, y la cuenta es llegar a las nueve victorias aproximadamente para lograr la salvación. A partir de ahí, lo que venga será un regalo, aunque no parece que este equipo se conforme. Al tiempo.