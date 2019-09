Araski, el carácter como ADN Arriba, de izquierda a derecha, Laura Quevedo, Natalie Van Den Adel, Raquel Carrera y Tania Pérez. Abajo, María Asurmendi, Izaskun García, Laura Pardo y Tamara Seda. Falta Cristina Molinuevo, integrante de la primera plantilla del Araski. / JESÚS ANDRADE El Rpk Araski afronta su cuarta temporada en la élite con un proyecto «de autor» donde destacan las jugadoras nacionales y el sello de Urieta OLGA JIMÉNEZ Viernes, 27 septiembre 2019, 21:52

La Liga Femenina subió ayer el telón en el Open Day de Zaragoza y hoy arrancará con los primeros partidos, tras casi cinco meses de ausencia. La competición es tan corta como intensa, con 14 equipos que persiguen objetivos diferentes, aunque de inicio todos partan en igualdad de condiciones. Se habla de la liga «más igualada de la historia» donde además de Perfumerías Avenida y Girona, actual campeón de Liga que viene de lograr el título de Supercopa, en la planta noble del baloncesto femenino también se han instalado el Valencia Basket o Lointek Gernika, con plantillas para competir en Eurocup.

El factor sorpresa debe ser una baza para el Rpk Araski, como lo ha hecho en sus tres años anteriores, con equipos algo descompensados, sin músculo ni estrellas de relumbrón, pero con un sentido colectivo y mucho corazón en la pista que les ha conducido a disputar dos Copas de la Reina y dos 'play off' por el título. Este cuarto proyecto alavés está llamado a dar un paso más. Es decir, dar el máximo nivel.

El ADN Araski, lema que el club ha utilizado para su exitosa campaña de abonados, con más de 600 socios, récord histórico de la entidad, recoge todos los valores con los que se ha ido sembrando este proyecto que nacido en 2010 ha crecido a un ritmo de vértigo, el mismo que le identifica en pista. Carácter, pasión, ilusión, humildad, trabajo, compromiso, esfuerzo, son muchas de las virtudes que envuelven una entidad que no renuncia a su filosofía de cantera, con más de 300 niñas.

La novedosa figura de la 'entrenadora emocional' Icíar García Peña forma parte del cuerpo técnico. La 'entrenadora emocional' es una figura nueva que pretende trabajar aspectos más personales de las jugadoras. «Al rendimiento llegamos con emociones posibilitadoras como la ilusión, las ganas, la motivación, la confianza, y no llegamos desde esas emociones que de alguna manera son desadaptativas como los enfados, la ansiedad, el estrés», explica. Las confesiones forman parte del «secreto profesional». Los problemas o situaciones difíciles se expresan en «viaje en autobús o con un café». Escuchar y dar herramientas, esa es la labor de esta profesional.

El alma de este sueño hecho realidad sigue siendo Made Urieta. Su palmarés se agranda a la vez que cincela y modela cada una de las plantillas que confecciona. Después de 20 años en los banquillos, su cuarta campaña en Liga Femenina puede ser un punto de inflexión, aunque el discurso haya virado «de la permanencia al día a día, que es como mejor funcionamos». Como la necesidad hacer virtud, la economía de guerra nunca le ha permitido hacer fichajes de relumbrón, de esos que cotizan al alza en un mercado cada vez más difícil. De ahí, sus apuestas por jugadoras jóvenes, además de las de casa. Su manera de trabajar, su estilo alegre en pista, el rebote y contrataque por bandera, además de su personalidad arrolladora, han sido determinantes para convencer a jugadoras con caché como María Asurmendi o Laura Quevedo, internacionales con España; Tania Pérez con bagaje en España y experiencia en Eurocup, o Tamara Seda, internacional con Mozambique y máxima reboteadora del pasado Afrobasket.

Generosidad y compromis

Urieta también da oportunidades a futuras perlas del baloncesto. Si en años anteriores fueron Irati Etxarri o Umi Diallo, esta temporada el nombre propio es Raquel Carrera, una joya de 17 años, fichada por Valencia para los próximo cinco años y cedida al club alavés. Las nuevas incorporaciones tienen un perfil parecido al que conforma la columna vertebral, con la capitana Laura Pardo como referente, junto con la talentosa Cristina Molinuevo, la eléctrica base Izaskun García o la versátil alero holandesa Natalie Van Den Adel. A este puzzle de nueve piezas, le falta una. Un refuerzo interior se hace imprescindible para soportar el alto nivel físico que se presume en esta competición donde muchas jugadoras están por encima de los 190 centímetros.

A la calidad baloncestística se une la humana, en un grupo que ha mostrado haber interiorizado los preceptos del 'baloncesto Urieta' con una base de generosidad y ausencia de protagonismo individual. «Queremos mantener la ilusión toda la temporada. Que no se acabe esa pasión, ese compromiso que han mostrado las jugadoras esta pretemporada y conseguir mantenerlo todo el año. Queremos ser ambiciosas, ir a por la victoria en cada partido y cuando no venga, saber levantarnos», confiesa. El debút mañana ante el Bembibre (11:00 horas, Twitter @baloncestoesp).

Base María Asurmendi: «Para mí no es un paso atrás jugar en el Araski»

La base María Asurmendi (Pamplona, 1986) pondrá toda su experiencia y talento al servicio del Rpk Araski. A sus 33 años y tras su paso por el Perfumerías Avenida las dos últimas campañas (jugó también en 2016), se ha convertido en la jugadora más veterana de la plantilla gasteiztarra por lo que está llamada a ser una de las líderes dentro y fuera de la cancha de la escuadra de Made Urieta.

Desde que se conoció su fichaje por el conjunto alavés, probablemente la pregunta que en más ocasiones le han formulado a lo largo de estos meses sea esta: '¿Por qué el Araski, un club que luchará por la permanencia?'. La navarra es honesta en su argumento. «Es un club que ha hecho las cosas muy bien. Para mí no se trata de dar un paso atrás. Es seguir con ilusión, con un proyecto que me gusta, un club familiar que sigue creciendo. Me siento muy orgullosa de formar parte de este equipo», responde una y otra vez.

Carácter, talento y compromiso. Asurmendi sigue siendo una de las mejores bases de la Liga Femenina. En su segunda etapa en el Perfumerías Avenida, quizás se vio eclipsada por Silvia Domínguez, pero dirige, anota y le da sentido al juego. Todo lo que Urieta pretende exprimir de ella. «Espero sacar mi mejor versión, me encuentro muy bien y todo son facilidades. Este club es como una familia, me siento feliz y eso es la base de todo», confiesa la navarra.

En un equipo tan joven con el alavés, donde la media de edad no supera los 26 años, su veteranía es todo un grado. Forjada ya en mil batallas tras su paso por otros clubes además del Perfumerías, como el Conquero, Unión Navarra Basquet, Cadí La Seu o Lointek Gernika, Asurmendi subraya las muchas virtudes del Araski. «Lo esencial e importante que debe tener un equipo que es la unión, el carácter, el esfuerzo, el compromiso, nosotras ya lo tenemos. El ADN Araski viene de serie, tanto en las jugadoras como en el cuerpo técnico, y eso es muy importante porque es el punto de partida. Entre los defectos a corregir, debemos encontrar el equilibrio dentro-fuera de nuestro juego», analiza con sinceridad la base de Pamplona. Palabra de Asurmendi.

Alero Tania Pérez: «Puede que seamos uno de los conjuntosque más trabaja»

Tania Pérez (Barcelona, 1991). La jugadora promete pelea y trabajo desde una intensidad que hará subir la temperatura de muchos partidos.

Nunca se deja nada dentro. Sabe que deberán trabajar mucho para ganar partidos en la Liga Femenina. «Somos un equipo muy joven. Puede que seamos uno de los que más trabaja ya que quizás no tenemos tanto talento individual como otras plantillas y lo debemos compensar con trabajo. No tenemos entre nosotras a esa jugadora que mete veinte puntos por encuentro y decide los partidos, pero debemos encontrar el momento de cada una de nosotras para poder aportar al colectivo», reflexiona desde la experiencia acumulada en Liga Femenina y también en la Eurocup cuando se enroló en el Sleza Wroclaw de Polonia hace ya dos temporadas.

Alero Laura Quevedo: «Tengo 23 añosy Vitoria es un buen sitio para evolucionar»

Laura Quevedo (Madrid, 23 años). A pesar de su juventud, ya tiene en su palmarés una medalla de plata conquistada en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Salamanca, Bembibre, Ferrol, Cáceres o Zamora han sido sus destinos. Busca en el Araski un lugar donde quedarse, convencida de que puede dar lo mejor de ella, como ya demostró en la Euskal Kopa, tras se reconocida como MVP de la final. «Estoy feliz en el Araski. Me gusta la ciudad, el club. Lo estoy disfrutando. Aspiro a seguir mejorando. Solo tengo 23 años y es un buen sitio para evolucionar, pero prefiero pensar en lo colectivo para ayudar», apunta.

Jugadora muy completa, buena defensora y con una mano de seda, define al equipo vitoriano con dos palabras: «pasión y corazón».

Base Izasun García: «La principal virtud del equipo es que no hay individualismos»

Izaskun García (Muxika, 1992). La base vizcaína va a cumplir su tercera temporada en Vitoria, a donde llegó procedente del Gernika. García se ha convertido en una jugadora más completa que a su punto de velocidad ha añadido una buena dirección y asistencias.

Esta eléctrica deportista personifica en la pista el juego que quiere su entrenadora, Made Urieta. No ve defectos en su equipo. «Veo muchas virtudes. Principalmente, que nos entendemos todas las jugadoras, que no hay individualismos, que podemos correr o parar. Todas llevamos el baloncesto táctico español interiorizado y ha sido muy fácil para trabajar bien la pretemporada y meter más cosas a nivel táctico», reconoce satisfecha. Izaskun García se ha convertido en uno de los termómetros del equipo vitoriano.

Pívot Tamara Seda: «Creo en mi equipo. Podemos hacer una buena temporada»

Tamara Seda (Maputo, Mozambique, 25 años). Es la pívot referente del Araski, con un físico poderoso y dominadora del rebote.

Por algo viene de ser la máxima reboteadora del Afrobasket con su selección. «Creo en mi equipo, tenemos talento y mucho carácter. Podemos hacer una buena temporada», apunta la center africana, capaz de correr con habilidad toda la pista, a pesar de su gran envergadura. Un juego que disfruta y que se ajusta a su estilo. «No somos egoístas en el juego. No tenemos estrellas y compartimos mucho el balón. Puede ser una virtud y un defecto también si no tomamos decisiones a la hora de tirar y se agota la posesión. Estamos limando esos detalles», recuerda la mozambiqueña, única jugadora en el Araski por encima de los 190 centímetros.

Ala-Pívot Raquel Carrera: «No nos rendimos nuncay pelearemos hasta el final»

Raquel Carrera (Ourense, 17 años). Es la temporada de su debut en la Liga Femenina, tras ser fichada y cedida al Araski por el Valencia Basket, fruto de su brillante paso por el Celta Zorka de Liga 2.

Por ello, la jugadora gallega, una de las grandes promesas del baloncesto femenino nacional, necesitará un período de adaptación. Su talento y descaro en la pista son indiscutibles. «Soy consciente de que tendré que defender a jugadoras mucho más grandes que yo, pero no me preocupa porque también hay que jugar con la inteligencia, además de con la fuerza», explica la joven nacida en Ourense.

Carrera destaca como una de las virtudes de su nuevo equipo que «no nos rendimos nunca» y promete con convicción que «pelearemos por cada partido hasta el final».