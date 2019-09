Tamara Seda: «El Araski va a hacer cosas buenas» Tamara Seda intenta una canasta en el último amistoso ante el Valencia Basket. / IGOR MARTÍN La jugadora mozambiqueña es uno de los fichajes estrella del conjunto vitoriano y deberá ejercer el papel de líder en la zona OLGA JIMÉNEZ Viernes, 13 septiembre 2019, 01:55

Tamara Seda (Maputo, Mozambique, 1994) asumirá la responsabilidad de ser la referente interior en el juego del Rpk Araski. Esta pívot de 193 centímetros, formada en las universidades americanas de Texas y El Paso, vivió su primera experiencia europea la pasada temporada en Zamora. Una grave lesión en su rodilla la apeó de manera prematura de la competición, pero sus prestaciones en el pasado Afrobasket con el combinado mozambiqueño, liderando el apartado de rebotes, le han devuelto toda la confianza.

La apuesta de Urieta por esta 'center' se fundamenta en su contundencia bajo los aros, con una gran intimidación, además de su productividad tanto reboteadora como anotadora. Además de un físico contundente, sorprende su facilidad para correr la pista, un plus que la convierte en una referente sobre la que se basará el juego del conjunto alavés.

–Acabó cómo máxima reboteadora del Afrobasket. ¿Qué balance realiza?

–A nivel colectivo, no estamos satisfechas como selección porque Mozambique aspiraba a estar en el podio. Además, tampoco conseguimos el pasaporte para Tokio y tendremos que disputar el preolímpico en el mes de noviembre. Esperemos que ahí podamos lograr el objetivo. A nivel individual, tengo que decir que mejor de lo que esperaba. Me sentí muy bien, físicamente estuve a la altura y pude destacar en la faceta reboteadora.

«He visto un ambiente muy positivo y motivador, y es lo que más me gusta porque eso influye en el rendimiento»

–Viene al Araski como pívot referente. ¿Asume esa responsabilidad?

–Por supuesto. Todo lo que me pida Made lo haré. Lo que me he encontrado, tanto en el cuerpo técnico como con las compañeras, es un ambiente muy positivo y motivador, y es lo que más me gusta, porque eso influye en el rendimiento.

«Subir la escalera»

–Se ha adaptado rápido al estilo que la entrenadora Made Urieta propone. ¿A las jugadoras grandes como usted les cuesta más correr la pista?

–En mi caso, es un estilo que me va muy bien. Me encanta correr y lo hago con mucha naturalidad en la pista. Es verdad que se necesita estar en un punto idóneo de forma para no acusar demasiado el cansancio. Pero estamos trabajando en ello. Para eso sirven las pretemporadas. En ese aspecto, estoy feliz porque podré dar más de mí, no solo en el aspecto reboteador o dentro de la pintura. Llegué algo más tarde al equipo y estoy aún en proceso de adaptación.

–Se la ha visto muy compenetrada con la capitana Laura Pardo cuando juegan juntas.

–Es verdad, nos compenetramos muy bien. A mí me gusta mucho el juego entre pívots y tener a mi otra compañera como referente. En ese aspecto, con Laura jugando de cuatro, es muy fácil. Yo estoy más dentro en la pintura y ella en el poste alto, es una gran amenaza como se está comprobando a lo largo de esta pretemporada. Es muy fácil jugar con ella.

–En su segundo año en España, ¿es consciente del nivel que ha adquirido la liga?

–Sí. Mi objetivo personal es 'subir la escalera'. Cada año he ido progresando en mi juego y si eso significa subir el nivel competitivo de mi equipo, será positivo. Es verdad que la liga española es muy competitiva y que los equipos se han reforzado con grandes plantillas. Estoy convencida de que vamos a hacer cosas buenas.