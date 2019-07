Iratxe Rodríguez, presidenta del Araski «He aceptado el cargo por amor al baloncesto» Iratxe Rodríguez sujeta la camiseta del Araski durante la entrevista. / RAFA GUTIÉRREZ Sustituye en el cargo a Livia López y anuncia que su labor será continuista porque «las cosas que están bien, no hay que cambiarlas» OLGA JIMÉNEZ Miércoles, 17 julio 2019, 00:17

Iratxe Rodríguez ejerce ya de presidenta del Araski. Es el relevo a un cargo que desde el origen del club ocupó Livia López, hoy concejala de Deporte y Salud. A sus 36 años, esta licenciada en Administración y Dirección de Empresas, con 13 años de experiencia en el departamento de administración de una agencia de publicidad, además de ser jugadora durante 20 años, en los que fue compañera de equipo de Laura Pardo o tuvo de entrenadora a la propia Madelen Urieta, fue cofundadora del club Abaroa. Reúne todos los requisitos para representar a la entidad: preparación, experiencia en la gestión y un «amor por el baloncesto», la primera frase que pronunció en su presentación oficial. Discreta y tímida, sabe que el camino trazado en el crecimiento del Araski es el correcto. Su propósito es continuar con esa filosofía y trabajo, manteniendo la máxima de que «las cosas que están bien, no hay que cambiarlas».

–¿Qué le ha motivado a aceptar el cargo de presidenta del Araski?

–Una de las razones es que amo el baloncesto. He jugado durante veinte años. En su día lo dejé para formar mi familia. En enero me quedé sin trabajo y creo que es una buena manera de retomarlo, aunque bien es cierto que nunca he estado apartada y les he seguido siempre, porque tanto Livia como Made son mis amigas y porque el baloncesto nos unió y aquí nos vuelve a reencontrar.

–¿El Araski es un sueño hecho realidad para muchas jugadoras de su generación?

–Sin duda. Empezamos unas amigas con un presupuesto mínimo fundando el Abaroa, que fue el origen de todo. Y poco a poco ha ido tomando unas dimensiones muy grandes hasta convertirse en un proyecto referente en la ciudad.

–Ha dicho que le da respeto el cargo.

–Respeto y mucha incertidumbre. Al final, ser el referente de un club como el Araski es un orgullo. La verdad es que estoy muy ilusionada y con muchas ganas. Pero es natural que de inicio tenga cierto miedo.

Un club «referente»

–¿Será una presidencia de talante continuista tras la gran labor realizada por Livia López?

–Siempre digo que lo que está bien, no necesita cambiarse. Quiero darle mi enhorabuena a Livia por su nuevo reto como concejala de Deporte y Salud, nos alegramos mucho. Como profesional tiene todo mi respeto y no vengo a cambiar las cosas, porque tenemos la misma filosofía, creo en este proyecto concebido así y sólo quiero aportar todo lo que pueda y curtirme también en mi nueva faceta. El proyecto debe continuar por este camino, intentar que se sumen buenos resultados y que, en lo deportivo, la permanencia en Liga Femenina siga consolidando al club para también aumentar la repercusión.

"Queremos que más gente se una y que disfruten del baloncesto femenino y vean en el Araski un referente"

–Crecimiento deportivo y social. ¿Veremos lleno Mendizorroza?

–Queremos que más gente se una, que disfrute del baloncesto femenino y que vean en el Araski un referente. Poco a poco iremos creciendo. Tienen las puertas abiertas. Estamos con todas las ganas de compartir los éxitos con ellos.

–Que hay afición se pudo ver durante la celebración de la Copa de la Reina en Vitoria.

–Desde luego que ha sido también un punto de inflexión para que el baloncesto femenino siga creciendo en la ciudad. Y ver Mendizorroza lleno fue algo impresionante.

–Crece el Araski y quienes lo conforman. ¿Qué me dice de Made Urieta?

–Confío en ella al cien por cien. Sé que hace lo mejor para el club como directora deportiva. Desde luego que tiene todo el talento y para mí es una de las mejores entrenadoras. Y más después del éxito cosechado con la selección española. Esta temporada se ha hecho una apuesta clara por jugadoras nacionales y eso dice mucho a favor del club. Sin olvidar que tenemos a nuestras jugadoras vitorianas como Laura Pardo o Cristina Molinuevo.