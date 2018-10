La despedida de la alta competición de Lourdes Gómez de Segura La atleta de La Blanca durante un entrenamiento en Mendizorroza / Jesús Andrade La veterana atleta de 53 años, se despide tras no poder competir en el mundial máster de Málaga el pasado mes de septiembre OLGA JIMÉNEZ Jueves, 25 octubre 2018, 00:58

Desde los 13 años, decidió que el atletismo formaría parte de su vida. Y así fue para la espigada atleta vitoriana, perteneciente a la generación de las laureadas Maite Zuñiga o Blanca Lacambra. En su haber aún, el mítico record de Euskadi de 4x400 con el club Michelin, junto con Blanca Lacambra, Marisol Morquecho, Milagros Álvarez. Aquella marca de 3:44:76 establecida en Barcelona en el año 1987 continúa vigente y parece que por mucho tiempo. «Ha dado mucho al atletismo alavés y al club La Blanca. Ella seguirá vinculada al atletismo porque forma parte de nuestro staff de entrenadores. Pero es una de las grandes. Y pasará a la historia por ese relevo 4x400 con un record que perdura en el tiempo y lleva ya 31 años sin poder ser batido» explica Mikel García, el presidente del club La Blanca.

El pasado mes de septiembre se despedía de la alta competición con un amargo mensaje a través de las redes sociales. «Bueno como me esperaba no ha podido ser, me gustaría que hubiese sido un gran final, pero no he podido. Después de tantos años, tantas alegrías, también tantos sufrimientos, es hora de abandonar este deporte al que le he dado todo y lo volvería a hacer, y que también me lo ha dado todo. Abandono la competición. No puedo más, Mi cabeza quiere, pero mi cuerpo ha dicho basta. Se acabó. Gracias a este deporte maravilloso al que amaré siempre». La vitoriana se vio superada por sus problemas físicos y acabó en el puesto 20 en el campeonato del mundo máster de Málaga en el que se había inscrito para la prueba de la media maratón. En su haber, un 2018 en el que logró la medalla de bronce en el estatal máster en 5000 metros o la novena plaza en media maratón en el Europeo veterano celebrado en Alicante. Pero su palmarés es tan extenso como exitoso, después de 40 años dedicada a este deporte, donde destaca los dos campeonatos de Euskadi de media maratón en 2007, las dos victorias en la media maratón de Vitoria en 2005 y 2006, dos campeonatos de España de cross en categoría veterana por clubes, el campeonato de Euskadi de cross veterana en 2009 o el segundo puesto logrado en la maratón Martín Fiz de 2009. Una fondista destacada que, además, tiene el título nacional de monitora de atletismo. Su nombre figura entre las atletas que se incorporaron a la primera sección femenina del club La Blanca, junto con su compañera y amiga, otra de las grandes que ha dado este deporte en nuestra provincia, Nieves Zarza. «Nosotras fuimos rivales cuando ella estuvo en el Michelin y yo en el Aurrera hasta que nos encontramos en el club La Blanca. Es una de las grandes, que ha disfrutado del atletismo hasta que el cuerpo le ha aguantado. Sé que hubiese seguido compitiendo porque forma parte de su vida, pero hay que saber escuchar al cuerpo. Seguro que con el tiempo sabrá disfrutar del atletismo sin competir a alto nivel, pero cambiará el chip porque las que llevamos el atletismo tan dentro, nunca lo abandonamos» declaraba a EL CORREO, la cuatro veces campeona de la media maratón de Vitoria y poseedora de varios records de Álava y Euskadi.

Lourdes Gómez de Segura tuvo que superar una operación de cadera hace poco tiempo tras quedarse sin apenas cartílago y hacer caso omiso a las recomendaciones médicas que le sugirieron que abandonara la práctica deportiva. Con el tiempo y a regañadientes, superando también otros problemas de salud, regresó tras la operación obligando a su cuerpo a un esfuerzo que finalmente no ha podido superar. Aunque en el mundo del atletismo su nombre es un símbolo, para generaciones más jóvenes es conocida por su participación en el popular concurso de supervivencia «El conquistador del fin del mundo» en el año 2016. Su espíritu aventurero en inquieto le ha llevado a ser siempre una mujer activa y referente de muchos de los grupos de running del club La Blanca que entrena bajo su supervisión y experiencia.