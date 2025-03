Lo mejor de Los Oscars 2025, en Movistar Plus+ por sólo 9,99€ al mes

Mª Belén Acosta Jiménez Martes, 4 de marzo 2025, 08:58 Compartir

Una vez más, la noche de Los Oscars, celebrada la pasada madrugada del domingo, fue una noche de sorpresas. La 97ª edición de los Premios de la Academia, entregados en el Teatro Dolby de Los Angeles, han decidido apostar por el cine indie convirtiendo a Anora, de Sean Baker, en la absoluta triunfadora de la gala.

La cinta, protagonizada por Mikey Madison (que ha arrebatado la preciada estatuilla a Demi Moore), ha conseguido 5 premios, incluyendo mejor película, mejor guión original, mejor montaje y también mejor dirección para el realizador de Nueva Jersey.

La otra gran favorita de la noche, The Brutalist, logró alzarse con tres galardones, sobre los que destaca el conseguido por Adrien Brody como actor protagonista; el segundo de su carrera.

Por el contrario, Emilia Pérez, que hasta la polémica desatada por Karla Sofía Gascón encabezaba todas las quinielas, ha tenido que conformarse con dos Oscars de 13 nominaciones, incluyendo el premio a mejor actriz secundaria para Zoe Saldaña.

Las nominadas y ganadoras de Los Oscars 2025 en Movistar Plus+

Emilia Pérez - Galardonada con 2 Oscars (Estreno el 28 de Marzo)

• Mejor actriz de reparto (Zoe Saldaña)

• Mejor canción original (El Mal)

Cónclave - Galardonada con 1 Oscar (Próximamente)

• Mejor guión adaptado (Peter Straughan)

La sustancia - Galardonada con 1 Oscar

• Mejor maquillaje y peluquería (Pierre Olivier Persin)

Aún estoy aquí - Galardonada con 1 Oscar

• Mejor película internacional (Brasil)

Dune: Parte II - Galardonada con 2 Oscars

• Mejores efectos visuales

• Mejor sonido

También podrás encontrar otras películas nominadas en estos Oscars 2025 en Movistar Plus+ como The Apprentice (1 nominación), que ya está disponible en en la plataforma, o Las vidas de Sing Sing (3 nominaciones) que se estrenará próximamente.

Más películas oscarizadas en Movistar Plus+

• La zona de interés (2024, 2 Oscars)

• Anatomía de una caída (2024, 1 Oscar)

• La Ballena (2022, 2 Oscars)

• Top Gun Maverick (2022, 1 Oscar)

• Parásitos (2020, 4 Oscars)

• Green Book (2019, 3 Oscars)

• Joker (2019, 2 Oscars)

• Call me by your name (2017, 1 Oscar)

• El discurso del rey (2010, 4 Oscars)

• Braveheart (1995, 5 Oscars)

