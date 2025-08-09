El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Lillian Hellman. E. C.

El Zinemaldia repasará la vida y obra de Lillian Hellman a través de 16 películas

Teresa Flaño

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:45

El Zinemaldia dedicará su próxima retrospectiva clásica a la escritora y guionista estadounidense Lillian Hellman (1905-1984), una mujer que destacó por su compromiso social ... y de cuyo ingenio surgieron proyectos como 'La loba' (1941) y 'La calumnia' (1961). El ciclo de San Sebastián se compone de dieciséis películas, no solo todas las inspiradas en sus textos sino también otras que recogen momentos de su biografía y que permitirán conocerla en profundidad.

