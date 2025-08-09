El Zinemaldia repasará la vida y obra de Lillian Hellman a través de 16 películas

El Zinemaldia dedicará su próxima retrospectiva clásica a la escritora y guionista estadounidense Lillian Hellman (1905-1984), una mujer que destacó por su compromiso social ... y de cuyo ingenio surgieron proyectos como 'La loba' (1941) y 'La calumnia' (1961). El ciclo de San Sebastián se compone de dieciséis películas, no solo todas las inspiradas en sus textos sino también otras que recogen momentos de su biografía y que permitirán conocerla en profundidad.

Junto a las proyecciones, la retrospectiva incluirá la publicación del libro monográfico 'Lillian Hellman. Ficción, memoria y compromiso', escrito por María Adell, Hannah McGill y Nuria Vidal, una edición conjunta del Festival y de la Filmoteca Vasca. Dividido en tres capítulos, uno por cada autora, recogerá su notoria actividad cinematográfica, además de un análisis de su obra teatral, los conflictivos libros de memorias, el sustrato político de casi toda su obra y su posicionamiento en el periodo de la caza de brujas macarthista.

Con Dashiell Hammett

Entre los títulos que se podrán ver en Klasikoak está 'The Dark Angel' ('El ángel de las tinieblas'), un melodrama romántico de Sidney Franklin de 1935 y que supuso el estreno de Hellman como guionista. 'The Cowboy and the Lady' ('El vaquero y la dama', 1938), de H. C. Potter, y 'The Westerner' ('El forastero', 1940), de William Wyler, ambas protagonizadas por Gary Cooper, supusieron su incursión en el género del wéstern. Con Wyler colaboró en varias ocasiones más, en títulos fundamentales como 'La loba', con Bette Davis. Para este mismo director antes había escrito 'These Three' ('Estos tres', 1936), 'Dead End' (1937), y después 'The Children's Hour' ('La calumnia', 1961). Todas ellas se podrán ver en el Zinemaldia, que quiere recuperar la obra de una mujer esencial para entender evoluciones estilísticas, temáticas e ideológicas en el Hollywood de los años 30 a los 60.

En la vertiente ideológica fue crucial su relación con Dashiell Hammett, con quien colaboró en el guion del drama 'Watch on the Rhine' (Herman Shumlin, 1943). El autor de novelas fundamentales del género negro como 'Cosecha roja' y 'El halcón maltés', comprometido con la izquierda y con el Partido Comunista americano, está bien presente en uno de los libros de memorias de Hellman, 'Pentimento' (1973). Fue llevado al cine por Fred Zinnemann en 'Julia' (1977), con Jane Fonda como Hellman, Jason Robards en el papel de Hammett y Vanessa Redgrave como Julia, la amiga de infancia de la escritora con la que retoma su amistad en Viena durante los tiempos inclementes del auge del nazismo.

Su tercer libro autobiográfico, 'Scoundrel Time' ('Tiempo de canallas', 1976), se centra en el periodo de la caza de brujas y el comité de actividades antiamericanas. La actriz Kathy Bates dirigió en 1999 el telefilme 'Dash and Lilly', centrado en la relación entre Hammett y Hellman.