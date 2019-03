'West Side Story' se instalará en el Arriaga en Aste Nagusia

Para la Orquesta Sinfónica de Bilbao (BOS) fue un reto inaugurar la temporada el pasado mes de octubre interpretando la partitura de 'West Side Story' mientras se proyectaba la película en el Palacio Euskalduna. Quienes estuvieron en aquel concierto no lo olvidan, cuentan que fue como volver a descubrir un clásico. En la última edición de 'Musika-Música', centra en Londres y Nueva York, volvió a conquistar al público sin imágenes ni palabras, con un violín como solista. Y este verano el musical al completo se adueñará del Arriaga, que ofrecerá 30 funciones del 14 de agosto al 8 de septiembre.

Los musicales son un talismán para la taquilla en la temporada estival. Esta vez el Arriaga no ha apostado por la comedia sino por el romanticismo trágico de un título que no ha dejado de representarse en todo el mundo desde su estreno en 1957, y el hechizo de unas canciones que no se olvidan. El montaje que se verá en Bilbao es el mismo que ahora se representa en el Teatro Calderón de Madrid, dirigido por Leonardo Barrios. Es la primera vez que se ofrece en España la versión original íntegra con la que debutó en el Garden Theatre Broadway, traducida al castellano.

Su estreno coincidió el año pasado con el centenario del nacimiento de Leonard Bernstein, que se celebra con más de 2.000 eventos en todo el mundo hasta el 25 de agosto de 2019. Un homenaje a la altura de su fama como uno de los grandes compositores y directores de orquesta del siglo XX. En 'West Side Story' firmó la partitura junto a Stephen Sondheim. Arthur Laurens escribió el texto que traslada la historia de 'Romeo y Julieta' a las calles de Nueva York y la coreografía de Jerome Robbins hizo volar a las dos bandas rivales, los portorriqueños Sharks y los 'genuinamente americanos' Jets.

10:16 Vídeo. Making of del exitoso musical.

Diferencias con la película

«No es un cuento de príncipes y princesas ni de sueños imposibles», afirma Federico Barrios, que destaca que no ha perdido actualidad. «Es una historia eterna que nos muestra la necesidad de primar lo humano sobre el género, las fronteras y las razas. Un relato siempre vigente que habla de inmigración, de miedos, de aceptación, de esperanzas, de redención y, sobre todo, de amor». El espectáculo de Broadway logró todos los premios del teatro musical y la banda sonora sigue siendo la grabación que ha permanecido más tiempo en el número 1 de la lista de álbumes más vendidos de la historia (54 semanas, por delante de las 37 de 'Thriller').

Quienes tengan en la cabeza la película, que con 10 Oscar es la más premiada del cine musical y la cuarta en todas las categorías, notarán algunos cambios cuando vayan al teatro. Por ejemplo, uno de los números más conocidos, 'America', que en el cine enfrenta las visiones de los chicos y chicas de Puerto Rico, la interpretan solo voces femeninas, como en Broadway. Todavía se desconoce el nombre de los artistas que actuarán en Bilbao, ya que en el Teatro Calderón hay un doble reparto. Las entradas están a la venta desde hoy.