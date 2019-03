Vidas llenas de recuerdos para unir dos generaciones

Valeria Polieri, una joven italiana que estudia en la UPV con el programa Erasmus, dibuja con un lápiz azul las manos de Pedro Magdaleno, que se curtieron trabajando la tierra en un pueblo de Zamora y ahora se entretienen haciendo maquetas de cartón. «Son como las de mi abuelo», dice. Mientras tanto él, a sus 94 años, se pone unas gafas 3Dpara adentrarse en la realidad virtual. Hoy en esta aula de la Facultad de Bellas Artes todos son a la vez alumnos y maestros. Los estudiantes encuentran inspiración en vidas llenas de recuerdos y los mayores practican técnicas como el dibujo en tabletas gráficas y la impresión en vinilo.

No es la primera vez que están juntos y se nota. Su primer encuentro fue en noviembre, cuando las profesoras de Dibujo y Gráfica Tecnológica, Izaskun Álvarez y Ione Sagasti, propusieron hacer prácticas en la cercana residencia IMQ Igurco Unbe, en Erandio. «Nos sorprendió su reacción, fue un descubrimiento por las dos partes», cuentan. «Incluso alumnos que en clase se muestran más retraídos se transformaron». Han vuelto cuatro veces para dibujar, además de rostros, vivencias. «Los lugares de veraneo, la ermita a la que iban, la que tenía gallinas, la que era costurera...», todo lo que les contaban lo plasmaban sobre el papel. Los trabajos que han hecho conjuntamente se exponen en la residencia. En mayo los estudiantes presentarán 'Super vital', un fanzine basado en esta experiencia, que imprimirán mediante risografía «con tintas a base de soja».

El arte les ha ayudado a «construir un puente entre generaciones» al que quieren dar continuidad. «Para nosotros es una lección de humildad», comentan Marco Eusebio y Mónica Fernández, que quieren ser pintores. «Ellos, con todo lo que han vivido, te enseñan más de lo que crees». Obdulia Arévalo ha llegado a los 98 años con una sencilla fórmula: «trabajar mucho, comer poco y vivir». A los alumnos les habla «de las colas que hacíamos a las seis de la mañana para conseguir cien gramos de carne y cien gramos de huesos», de su trabajo como modista y de la familia que ha creado, «dos hijos, cinco nietas y cinco biznietos».

Creatividad terapéutica

Ayer quince residentes fueron por primera vez a la facultad para aprender técnicas de modelado y otras disciplinas. «Está demostrado que la creatividad artística mejora la calidad de vida», afirma Nahia Zamanillo, terapeuta ocupacional del centro. «La pintura y el dibujo ayudan a trabajar la atención, la paciencia, estimulan los recuerdos y la imaginación» al saltarse la rutina. A Mercedes Campañá le cautivó «la naturalidad» con la que los alumnos empezaron a dibujarla, «y de repente vi unos ojos que eran los míos». Ella sabe algo de eso, porque a los 65 años, después de trabajar veinte en una multinacional americana, empezó a pintar al óleo paisajes de su pueblo, Sopela, «y vendí un cuadro». Ahora puede ver en tres dimensiones, a través de las gafas, lo que dibuja con un puntero. «Es interesante y no lo he hecho nada mal».

«La realidad virtual le llama la atención a todo el mundo, no solo a los mayores. Es un lujo contar con esta herramienta», se felicitan Carlos Moyano y Daniel Garay, que tienen cola en su taller. «El arte siempre ha estado en la vanguardia, de la pared al lienzo y ahora con las nuevas tecnologías». A Mari Carmen Mendoza le encantan las flores, «aunque en el balcón se me secaban», y hoy se llevará de la facultad una margarita impresa en vinilo.

El joven Jorge Ojea prefiere dibujar y elige como modelo a Juana Igartua, impecable con su pañuelo y sus pendientes de perlas. «Esta mañana me han dado un retoque en la peluquería, les he dicho que con estos pelos no venía a la universidad». Coqueta «hasta el final», dice su edad, 92 años, con orgullo. «Cuando llegué a la residencia estaba hecha un trapo. Pero me metieron en el gimnasio... ¡espalda recta! decían. Y me ha venido muy bien. No tendría días para agradecerlo». Tiene las manos ágiles, «hago unos caseríos preciosos con pasta modeladora».

Iñaki Quincoces deja la bufanda del Athletic en la silla de ruedas y se sienta para trabajar con arcilla, «como hacíamos de críos». «Yo soy artista», presume clavando sus ojos verdes. «Fui sastre y cosía con un dedal sin culo». A su lado, Benita Gogenola se ha quedado sin palabras al ver la imagen de su mano en el escáner, porque los ojos se le han ido directos a la alianza. Para ella hoy es un día «triste y alegre. Son muchos recuerdos».