Últimos preparativos antes de que la Azoka abra sus puertas en Durango Se esperan jornadas de intensa actividad con 175 participantes y cerca de un millar de propuestas culturales

Leire Merino Durango Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:50 Comenta Compartir

En Landako Gunea, los últimos preparativos para la Durangoko Azoka avanzan a «buen ritmo». Los organizadores revisan los puestos, distribuyen materiales y organizan los detalles finales de la programación. La tensión por cerrar cada aspecto se mezcla con la ilusión de una edición histórica, marcada por el 60 aniversario y los récords de participación de las ediciones previas.

Este año, serán 285 estands distribuidos entre 175 participantes, ofreciendo 1.026 novedades culturales, la cifra más alta hasta la fecha: 694 libros, 163 producciones musicales, 30 revistas y 139 productos en formatos diversos como fanzines, audiolibros o podcast. Con el fin de presentar este material, se han programado 273 actos que animarán el espacio desde mañana hasta el lunes.

Peru Azpillaga, responsable de prensa del evento, recuerda que el resultado es el fruto de meses de trabajo previo. «Somos varias personas las que nos ocupamos de los aspectos técnicos, como la organización de estands, los distintos espacios, los planes de seguridad y, en general, de toda la logística«, asegura Azpillaga. «Yo personalmente me encargo del apartado comunicativo. De dar a conocer los diferentes puntos, las novedades, y de ayudar a los periodistas a orientarse con respecto al extenso programa con el que contamos», agrega.

El equipo que trabaja en la Azoka consta de seis personas de Gerediaga Elkartea, junto a otras tres de la agencia de comunicación Sorland, los cuales coordinan la parte logística y comunicativa. A esto se suman los responsables de asociaciones como Taupa Elkartea o Berbaro, que se encargan de literatura, música, cine o arte, asegurando que cada acto y artista esté en el sitio adecuado.

Según pasan las horas, los nervios son inevitables. «Desde que se empieza a montar y ves la dimensión, da un poco de vértigo. Pero se nota que hay mucha experiencia previa, que ayuda mucho a la hora de organizar y gestionar cualquier tipo de imprevisto», reconoce Azpillaga, que vive su primer año dentro de la organización. Como visitante habitual de la feria, ahora lo experimenta desde el otro lado. «Se ve diferente y te das cuenta del trabajo que hay detrás. Este año, ya que voy a estar tanto tiempo aquí, quiero intentar asistir a espectáculos y zonas que otros años no he tenido ocasión», comenta.

Para Iune Ruiz y Xixili Bengoetxea, trabajadoras de Gerediaga Elkartea, estas horas previas son ya terreno conocido después de tres años dentro de la organización. Su labor se centra en el contacto directo con editoriales y creadores, la gestión del catálogo online de novedades —una pieza clave de la Azoka— y la atención en el infopunto, donde resuelven dudas e imprevistos de última hora. Ambas conocían la feria como visitantes antes de trabajar en ella y coinciden en que la perspectiva cambia por completo. «La mañana del primer día suele concentrar la mayor afluencia, aunque cada edición es imprevisible», aseguran. Procedentes de Otxandio y Berriz, subrayan que «ser miembro del entramado organizativo de un acontecimiento tan importante» es una vivencia que valoran especialmente.