«'Txoria txori' nació gracias a mi abuela» Goenaga, en el parque Alderdi Eder de San Sebastián. / J. Usoz Barbara Goenaga - Actriz La donostiarra es la gran embajadora del euskera en el cine español al exportar el idioma vasco a gran parte de la profesión ANJE RIBERA Domingo, 28 octubre 2018, 01:17

Bárbara Goenaga nació, creció y vive en euskera. Era su destino al formar parte de una familia que siempre ha tenido el apoyo al idioma como algo connatural. Con tres años apareció ya en 'Bai horixe', el primer curso emitido por ETB para la enseñanza de la lengua. Desde entonces ha participado en innumerables campañas de fomento del uso cotidiano del habla del País Vasco. No podía faltar en Euskaraldia, como tampoco lo puede hacer EL CORREO, que con esta realizada a la actriz donostiarra inicia una serie de entrevistas sobre nuestra lengua.

– ¿Temprano debut televisivo?

– Mi tía (Aizpea Goenaga) era una de las actrices de 'Bai Horixe' y como necesitaban una niña para una secuencia, allí fui. Tenía 3 años, pero me acuerdo perfectamente. Me lo pasé tan bien que se me quedó grabado.

– Y jugando, jugando...

– Sin darme cuenta, de forma natural, he estado siempre con el euskera. Es que es mi lengua materna, la herencia que me han dado mis padres y mi familia.

– Sobre todo su abuela Juani.

– Mis abuelos tenían un restaurante, el 'Aurrera', en la calle Urbieta de San Sebastián. Allí, sin darme cuenta entonces, conocí a mucha gente relacionada con el euskera y la cultura. Compartí con ellos mi niñez, pero para mí era algo natural.

– Entre ellos, Mikel Laboa.

– Lo he sabido hace poco, pero su canción más famosa, 'Txoria txori', en parte nació gracias a mi abuela. Era muy amante de la poesía y ponía versos en las servilletas de papel. Un día pidió permiso a Joxean Artze para incluir uno de los suyos. Luego, más tarde, vinieron a cenar al 'Aurrera' Mikel Laboa y su mujer. El cantautor lo leyó y preguntó a mi abuela por su autor. Él y Artze se pusieron en contacto y así nació unas de las canciones más bonitas de la música vasca.

– Ahora le toca transmitir el valor del euskera a sus tres hijos.

–Nuestro idioma es un tesoro y haré todo lo posible para que los de mi alrededor y mi gente se den cuenta de la suerte que tenemos. Se lo transmitiré a los niños, pero de forma natural, sin calzador.

– Veo que vive por el euskera.

– Una vez me dijeron que tu idioma es el que usas con los niños y los animales.

– Con su actual pareja, Borja Sémper, ¿habla en euskera?

– Me lo preguntan todos. A veces en euskera, a veces en castellano, como todas las parejas.

– Incluso su anterior compañero, el catalán Óscar Jaenada, llegó a aprender nuestra lengua.

– Es un idioma que atrae y que la gente del cine admira y quiere conocer. Ahora ofrezco en Instagram una especie de clases de euskera en plan broma y tengo alumnos como Maribel Verdú o María Estévez, la hija de Marisol.

– ¿Nunca ha tenido problemas fuera de aquí por hablar en euskera?

– Si los he tenido, los he borrado de mi mente. En las épocas muy malas que hemos vivido sí que me ha pasado ir en un taxi hablando con ama y mirarme el taxista por el retrovisor de forma... Bueno, de una manera curiosa. Otros me han llegado a preguntar si soy polaca.

– ¿Y en el cine?

– Jamás.

– Hubiera sido ideal para 'Ocho apellidos vascos'.

– Sí, sí, no puedo negar que me habría gustado mucho.