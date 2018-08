Zahara: «Lloré cuatro días con el final de 'A dos metros bajo tierra» La cantante Zahara posa sobre un antiguo televisor. / E. C. La cantante ha conseguido combinar sus dos pasiones: la música y las series. La cantante de Úbeda ha publicado el EP 'Primera temporada' con cuatro versiones SILVIA CANTERA Domingo, 5 agosto 2018, 00:23

El mes pasado Zahara viajó a Gales para grabar su próximo disco, que publicará en noviembre. Su anterior trabajo musical, 'Santa', salió en 2015. En todo este tiempo, además de componer y dar conciertos, ha publicado la novela 'Trabajo piso pareja' y ha sido madre. La fecha de publicación de su nuevo CD se le antojaba demasiado lejana, así que decidió crear nuevo material. 'Primera temporada' es un EP que une dos de sus principales pasiones: la música y las series. Está compuesto por cuatro temas que suenan en algunas de las ficciones que más le han gustado. No son las cabeceras, sino canciones que durante un tiempo han tenido un peso especialmente relevante en la trama de 'House', 'Joven Papa', 'Por trece razones' y 'Narcos'.

- ¿Cómo nace 'Primera temporada'?

- Descubrí 'Senza un perchè' cuando veía la serie 'Joven Papa'. Cuando estaba embarazada la cantaba y pensé en enseñársela a mi hijo cuando naciera. Y lo he acabado haciendo.

- Y así se ha atrevido por primera vez con el italiano...

- La idea inicial era hacer una versión en castellano, pero necesitábamos la autorización de Nada, la compositora. Nos costó mucho contactar con ella y, cuando por fin contestó al teléfono, se negó rotundamente. Me respondió gritando. Fue un 'shock', pero me dije: 'bueno, pues la canto en italiano'. Di varias clases para poder prepararla, porque desconozco el idioma. Entro a ver los comentarios sobre la canción con un ojillo cerrado por miedo a encontrarme a alguien que diga '¿pero qué es esto?'.

- ¿Siempre ha sido muy seriéfila o su adicción se ha visto disparada con las plataformas digitales?

- Me viene de atrás. La primera serie a la que me enganché de una manera bestial fue 'Expediente X', y la veía cuando no había tanta facilidad para seguirlas del tirón. Esperaba una semana para ver un capítulo nuevo o uno repetido. Y me las ingeniaba para que mis amigos que iban a Madrid me compraran cosas. Aún vivía en Úbeda y les pedía que fueran a la única tienda friki que había para que me consiguieran cromos.

- Llegó a ser muy adicta, entonces.

- Estoy aprendiendo a dosificarme. Antes borraba algunos capítulos de 'Perdidos' en cuanto me los descargaba porque sabía que, de no hacerlo, podía estar enganchada hasta las siete de la mañana. Así conseguía dormir a una hora normal. Qué absurdo… ¡Qué época más dura! Benditos Netflix, HBO, Movistar… ja, ja.

- ¿Fue difícil hacer la selección de canciones para el EP?

- Han quedado un montón en el tintero. Por ejemplo, mi serie favorita de entonces, que a día de hoy lo sigue siendo, es 'A dos metros bajo tierra'. Tiene una canción de Sia maravillosa que cierra la serie, 'Breathe me'. Está tan ligada con un momento personal que me tiré llorando cuatro días. Tiene uno de los mejores finales de serie que he visto nunca. Drama y a llorar. Quería cantarla, pero no me veía capaz de enfrentarme todavía a esos demonios.

- ¿Habrá 'segunda temporada'?

- Hice una lista en Spotify y le pedí a mis seguidores que me recomendaran canciones. Habrá unas 800... y yo me digo: '¡no puede haber tantas series!', ja, ja. Creo que cuando tenga tiempo, después de sacar mi disco, lo retomaré. Me veo ya dentro de 20 años haciendo temporadas y temporadas. Y encantada; hacer versiones es muy gustoso.

- En cuanto a la música, ¿cuál es su serie favorita?

- 'Orange is the New Black' tiene una cabecera muy buena, pero es que con cada cierre de capítulo pone auténticos temazos. He hecho grandes descubrimientos. Aunque, a día de hoy, todas las nuevas series tienen unas bandas sonoras espectaculares. Yo ya veo todo con el Shazam (aplicación para identificar canciones) listo.

«CSI siempre me duerme»

- ¿Cuál ha sido su último descubrimiento seriéfilo?

- 'Better Things', sobre una actriz de doblaje que vive con sus tres hijas. Parece todo muy liviano, pero hace grandes reflexiones sobre la maternidad, la profesión, la madurez, las relaciones familiares… 'Killing Eve' también es alucinante, porque tiene el humor de una comedia romántica dentro de una trama muy elegante de espías y asesinos. Y me he hecho ultrafan de 'La Casa de Papel'. Estoy muy feliz por la ficción española; creo que ha dado un salto cualitativo bestial.

- ¿Y cuál es el tipo de serie que menos le gusta?

- No me atraen las procedimentales tipo 'CSI'. Aunque, cuando llego de un concierto, son las dos de la mañana y tengo el cerebro rebobinando todo, la busco por todos los canales porque me duerme. Funciona.