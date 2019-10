«Estoy viva, pero me van a matar a disgustos». El bulo de la muerte de María Teresa Campos Un confuso titular sobre la muerte de Pepe Oneto lleva a pensar en redes sociales que la periodista ha fallecido ÁNGEL DE LOS RÍOS Miércoles, 9 octubre 2019, 19:44

No, María Teresa Campos no ha muerto. «No estoy muerta, estoy viva, pero me van a matar a disgustos», decía ella misma en Televisión este miércoles por la mañana. Un bulo sobre su muerte ha circulado durante horas por las redes sociales e incluso llegaba al plató de 'Mujeres y Hombres', de la cadena Cuatro, presentado por su amiga Toñi Moreno. El programa acababa de comenzar y la presentadora rompía a llorar. Tuvieron que sustituirla. Salió del plató y, al volver a entrar, aclaraba lo sucedido: «había leído una noticia en la que decían que había muerto».

¿Qué ha sucedido? Pues que Toñi Moreno ha sido víctima de un titular confuso. En redes sociales circulaba: '«Acaba de morir». María Teresa Campos y España de luto', acompañado de una foto de la periodista llorando. Obviamente, no es la malagueña quien ha fallecido. «La muerte de Pepe Oneto deja muy tocada a la veterana periodista», aclaran en el interior de la noticia. Pero aquellos que consumen solo titulares, acaban recompartiendo el adiós que no fue. Y las redes se inundaron de mensajes de pésame.

Toñi Moreno pudo hablar con María Teresa Campos cuando retomó su programa y tuvo una animada conversación que acabó con una respuesta que ha hecho reír a la presentadora de 'Mujeres y hombres': «No estoy muerta, estoy viva, pero me van a matar a disgustos».