Su y Vero en Acapulco

Me da igual si una serie se parece a otra. También se parecía Glenn Close a Meryl Streep. Lo peor de 'El continental' no es que recuerde a 'Peaky Blinders', que carezca de rigor histórico o que hayan adoptado el gabán de un gitano rumano pedigüeño descalzo. Lo peor es que no tiene ni pies ni cabeza (aunque sí un curioso afeitado de temporal en el protagonista). Claro que a 'Vis a vis' también hay por dónde meterle mano en cuanto a sus licencias narrativas (esa cárcel y el uniforme, sin ir más lejos), pero con esta nueva creación de Frank Ariza una acaba pensando que Ariza es como el difunto Cárdenas a la hora de colársela alguien en TVE.

En cuanto a los Emmy, todo lo que sea no premiar a Elizabeth Moss me parece bien. Series de ficción americanas. Pues el domingo hubo un programa americano de no ficción superior a cualquier ficción. Como no vivimos en Argentina, tenemos que tirar de Internet.

Se trata del especial de Susana Giménez en Telefe con Verónica Castro en su casa de Acapulco. Tirolinas («me aprieta el chicharrón»), mezcal, un cuestionario Proust en el jacuzzi o las dos divas en una especie de Tony 2 cantando 'Rata de dos patas' y 'El rey'. Empieza Susana leyendo «Yo sé bien que estoy outside». «Afuera», le corrige Verónica. «A no ser que quieras cantar en inglés». Delirante el momento en que Verónica muestra sus habitaciones a Susana e hija llamándolas conchas. A dos argentinas. «¿Quieres ver la concha de tu hija?». «Ya la he visto».

Susana, de 74 tocados años, y Verónica, de 65, no tienen muchos primeros planos. También es verdad que su mayor preocupación en el cuestionario Proust es el envejecimiento. Hablaron de 'La casa de las flores' y de si va a haber segunda parte. Verónica decía que ella ya se iba de la casa en esa camioneta que le gusta tanto (un todoterreno Mercedes). «¿Te la regalaron?», pregunta Susana. «Qué me van a regalar». En menos de dos horas con estas mujeres poderosas, trabajadoras, mayores y divertidas hay más feminismo que en Gloria Steinem, Camille Paglia y Chimamanda Ngozi Adiche juntas.