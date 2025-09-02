«Vais a flipar», asegura la actriz Itziar Atienza sobre la nueva serie que retrata a la generación Z

¿Generación de cristal? Derribar esa percepción es el desafío de 'Zoomers', la nueva serie española presentada en el FesTVal de Vitoria. Esta producción de ... Prime Video, que se estrenará en España, Andorra y Portugal el próximo 3 de octubre, consta de seis episodios de media hora de duración que se centran en las diferentes adversidades a las que han tenido que enfrentarse los integrantes de este grupo demográfico en los últimos años (covid, crisis varias...). Todo ello se enmarca en su etapa como estudiantes en Salamanca, ciudad universitaria por excelencia.

«Vais a flipar», ha avanzado la actriz Itziar Atienza, que forma parte de un elenco que integran Biel Rossell, Berta Castañé, Adrián Luque, Joao Bettencourt y Rubén Fernández bajo la dirección de Óscar Pedraza. La juventud y sus problemas se abordan con «humor y profundidad» así como con gran «carisma», ha descrito la intérprete.

Aborda «lo que les pasa a estos jóvenes, estar perdidos y en una búsqueda de su propia identidad». Sobre su rol en la serie ha explicado que «cuando eres joven crees que se va a solucionar y cuando eres adulto muchas veces te das cuenta de que no, que esa búsqueda continúa y continúa. Eso es algo que va a conectar».

A juicio de Castañé, «es una historia muy auténtica y refleja muy bien nuestra generación hoy, creo que es muy necesaria verla». «Hay un código que se mezcla entre el drama y la comedia de forma muy natural, pero es súper importante cómo pasa de la tragedia a la comedia en cuestión de segundos», han compartido sus compañeros. Pese al complejo asunto que aborda, también es una serie «muy cachonda».

«Vilipendiados»

Para Pedraza, el grupo de protagonistas pertenece a una generación «a la que se la ha vilipendiado, estuvieron en la pandemia metidos como en latas de sardinas en sus casas, han pasado una serie de eventos que no tendrían por qué haber pasado y aún así les acusamos de ser la generación de cristal. No creo en absoluto que lo sean y la prueba son mis compañeros», ha agradecido al joven elenco. La producción, en definitiva, ofrece «una perspectiva muy realista de esa generación», ha sintetizado Joseba Fiestras, director del ciclo de la capital alavesa.

Trabajar con este particular grupo de 'Z'-s ha aportado mucho al director de 'Zoomers'. «He aprendido a volver a ser yo y a volver a amar mi oficio. Me han enseñado otra vez a ser ingenuo. Me parecen una generación muy resiliente, a lo mejor a la fuerza», ha valorado.