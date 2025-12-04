Unai Iparragirre ficha por Mediaset tras su reciente salida de la dirección de ETB El comunicador guipuzcoano ha sido sustituido recientemente por la periodista Isabel Octavio, que era directora de Estrategia y Comunicación Corporativa de EiTB.

«Unai Iparragirre, hasta ahora director de EITB y con más de quince años de experiencia en el ámbito internacional en Discovery Inc., será el nuevo director de Antena del grupo a partir del 15 de diciembre». Así anunciaba este miércoles Mediaset en su página web la llegada al grupo audiovisual del comunicador nacido en Mondragón en 1973, poco después de haber dejado la dirección de la cadena pública vasca. La pasada semana se daba a conocer que el guipuzcoano ya había comunicado para entonces al consejo de administración de EITB su decisión de iniciar un nuevo proyecto profesional en Madrid.

Iparragirre ha sido sustituido recientemente al frente de ETB por la periodista Isabel Octavio, que era directora de Estrategia y Comunicación Corporativa de EiTB.

El guipuzcoano dirigía ETB desde 2021. Con anterioridad, su experiencia en el sector audiovisual comenzó en la televisión local de su localidad y después desempeñó cargos de máxima responsabilidad en Londres en Discovery Channel. Llegó a EiTB en 2021 tras ejercer como director de Estrategia de Contenidos de Discovery para Europa, Oriente Medio y África.

Mediaset –que agrupa a Telecinco, Cuatro, Boing, Divinity y Energy– destaca de Iparragirre «el lanzamiento de la plataforma de 'streaming' Primeran... Su trabajo ha sido reconocido con varios premios Promax, considerados entre los galardones más prestigiosos en el ámbito del marketing y la promoción audiovisual».