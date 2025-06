El último programa de 'La familia de la tele': «No quiero que se me vea llorar»

Bruno Vergara Miércoles, 18 de junio 2025, 19:46 | Actualizado 20:44h. Comenta Compartir

'La familia de la tele' ha dicho adiós de forma definitiva. Una tarde en la que Kiko apareció con unas gafas de sol oscuras. «Las llevo porque no quiero que se me vea llorar. Es que me voy a emocionar», dijo el colaborador, que no deseaba que esa imagen llegara a los telespectadores. «Luego hacen captura y la suben y dicen que llora porque ha perdido el Madrid», bromeó. Además, aclaró que a sus 68 años lleva «50 años cotizados». «Quiero cobrar lo que me corresponde», añadió sobre la prestación de desempleo.

También se hizo mención a los que «se van al paro» tras finalizar el programa. Y todos, salvo Víctor Sandoval, cuentan con trabajos de cara al futuro. «Tengo un par de cositas», decía Aitor Albizua, mientras le recordaban que él estaba en 'Cifras y letras'. «Eso ya está grabado», explicó.

Un último programa en la que escenificaron su muerte como si fueran faraones del Antiguo Egipto. Kiko, María Patiño y Víctor Sandoval se introdujeron en unos sarcófagos en una ceremonia para irse al más allá, como hacían en la antigüedad. Un coche arrastraba los sarcófagos mientras Belén Esteban, Lydia Lozano e Inés Hernand caminaban tras ellos. En un momento dado, Patiño ha abierto su habitáculo porque «no podía respirar».

La de este miércoles ha sido la última entrega del programa en TVE; se estrenó el pasado 5 de mayo y la audiencia no ha respondido como se esperaba. Y eso que la cadena pública intentó, de todas las maneras posibles, que la cosa contara con seguidores. Hizo cambios de duración, retrasos y adelantos de emisión, pero la estrategia no sirvió para nada.

Este miércoles, los presentadores María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua, y otros colaboradores como Kiko Matamoros, Belén Estaban, Lydia Lozano y Víctor Sandoval, entre otros, se despidieron de los espectadores con una gran fiesta. No pararon de bailar, hicieron la conga y se pusieron a prueba bajo el limbo. «Pido 'Paquito el chocolatero'», decía Víctor, para que todo el público del plató se animara con ellos. Belén solicitó el tema 'La bomba', de King África. La de San Blas se rompió con Albizua en medio del plató. Durante el programa, aprovecharon para dar las gracias a todo equipo que nunca es protagonista. A los técnicos, cámaras y todo el staff que forma parte del espacio.

Lydia Lozano: "Me pusieron un talón en blanco y dije que no" 😶#LaFamilia18J pic.twitter.com/egYpcHTyDV — La Familia de la Tele (@familiadelatele) June 18, 2025

Durante la tertulia, Lydia estaba muy callada. Entonces sus compañeros le dieron palique. Y le preguntaron qué es lo que le habría gustado hacer en televisión. Ella desveló que «tirarse desde el helicoptero», en alusión a 'Supervivientes'. Los colaboradores le pidieron que dijera cuánto dinero le ofrecieron. «30 mil hace años», descubrió Lydia, que en ese «momento era un filón para esa cadena». «Me pusieron un talón... 'pon lo que quieras'», explicó. Lydia llegó a decir que es «la primera vez» que va a estar en el paro.

Creíamos que la mejor forma de promocionar el programa era con la analogía de El Mago de Oz, pero nos equivocamos 😔#LaFamilia18J ⭕️ https://t.co/pjVv9FJ2gZ pic.twitter.com/i7c6GbGhjW — La Familia de la Tele (@familiadelatele) June 18, 2025

Fue una tarde en la que hablaron de aspectos desconocidos. Patiño dijo que «siempre» había «querido ser camarera», pero que ponían a «chicas muy altas». Pero lo consiguió en un bar de Inojos, en Sevilla. «Venían los hombres y me pedían un corto y un coñac».

Cuando llegó el turno de Belén, la madrileña aseguró que había trabajado en «una tienda de enchufes», «cuidando niños» y en un McDonalds. «Me encantó la experiencia», dijo la colaboradora, que estuvo empleada enfrente de la Moraleja.

Todo eso lo comentaron en RTVEplay. Después comenzón su emisión en TVE, en la que recordaron diferentes mometnos de los 32 programas. «No la hemos palmado todavía», les decía Albizua a sus compañeros mientras recordaban los intentos fallidos del estreno. Y hablaron sobre la promoción que hicieron en homenaje a la icónica película 'Mago de Oz', sobre la que pesaba una maldición.

También conectaron en directo con Isa Pantoja, que ha salido de cuentas este miércoles. «Hemos durado menos que el parto de Isa», bromeaban entre risas. Ella les decía que se deben quedar «con lo positivo». De repente, Belén le aconsejaba a Isa que pidiera la epidural nada más llegar al hospital. Patiño ha hecho mención al reencuentro entre Marta Risco e Isa, que estuvieron enemistadas durante años. «No hay nada que esta familia no pueda conseguir», ha dicho la presentadora, mientras que alguno de los colaboradores soltaba: «Audiencia».

Al final del programa se les entregó un ramo de flores en nombre de la dirección de RTVE a Albizua, Hernand, Patiño y Belén. La 'princesa del pueblo' se emocionó y agradeció el haber podido conocer a Aitor e Inés, a los que alabó.