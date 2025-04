TVE investiga por qué el documental '7291' se centró en las residencias de Madrid en el covid

El documental '7291', emitido con motivo del quinto aniversario de la pandemia y donde se repasaba la situación de las residencias en la Comunidad de ... Madrid durante la emergencia sanitaria del covid, ha desatado una tormenta de acusaciones entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. La polémica ha llegado al Consejo de Informativos de TVE, que ha iniciado una investigación sobre la emisión del espacio y la cobertura que le precedió en el Canal 24 horas, con el especial 'La pandemia que paró el mundo'.

«Queremos saber por qué no se encargó un documental de producción propia, por qué se eligió ese en concreto, por qué ese documental para conmemorar esa efeméride se centra solo en la Comunidad de Madrid y en un periodo determinado, y por qué se decidió apoyar y envolver un documental de producción ajena con una programación especial», ha detallado el Consejo a la plantilla a través de un comunicado interno.

Durante su última comparecencia periódica ante las Cortes, el presidente de RTVE, José Pablo López, defendió la cobertura informativa realizada por la Corporación en el quinto aniversario de la pandemia del Covid ante las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la emisión de un documental relativo a las residencias de la región durante la crisis sanitaria. «Estoy muy contento con el programa -dijo-. Ha sido una información rigurosa, profesional y en la que se les ha dado la posibilidad a todas las partes afectadas de expresarse», dijo.

A continuación, la senadora del PP Miriam Bravo tachó de «deplorable que la cadena pública se utilice para emitir especiales con el objetivo de ensuciar» la gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Según la parlamentaria, se obvió «intencionadamente» lo ocurrido en otras autonomías gobernadas por el PSOE y la propia actuación del Ejecutivo central, que tenía la responsabilidad del mando único.

Una versión «sesgada»

«Televisión Española emitió un programa con una versión sesgada y torticera sin contrastar lo ocurrido en realidad», añadió. «¿Por qué no tuvieron la valentía de emitir el vídeo que les envió el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sobre la gestión que hizo Sánchez en pandemia? ¿Por qué no informaron a la audiencia de los más de 60 procedimientos judiciales archivados a favor de Ayuso?», preguntó la senadora.

En la réplica, el presidente de RTVE insistió en que «desde el principio» invitaron a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, que «declinó participar». «Posteriormente, se nos indicó por parte de los servicios de prensa de la Comunidad de Madrid que la persona que iba a participar en el programa era don Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid», relató, para después agregar que este responsable participó en el documental.

«Estoy muy contento con el programa. El día anterior, cuando estábamos en plena polémica por su emisión, el argumento que se estaba utilizando no era el de la participación o no de la Comunidad de Madrid, sino que íbamos a emitir un documental que no interesaba a nadie. Estas palabras las pronunció el señor Serrano. Pues bien, el espacio interesó al 25,8% de cuota de los espectadores de la Comunidad de Madrid y a un 16% a nivel nacional», destacó.

No como presidente de RTVE, sino como «periodista», José Pablo López dijo que no se puede admitir «que la información que puede dar la televisión pública venga condicionada» por que un partido quiera o no participar en el espacio informativo. Respecto a la emisión del vídeo de la Comunidad de Madrid, zanjó: «Jamás en 20 o 25 años que llevo trabajando en esto me he encontrado con que me manden un pendrive para emitir lo que ahí se incluye. Pero es que además habíamos dado en directo la rueda de prensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid el día anterior».