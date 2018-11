¿Hay tongo en 'OT'? Noelia fue la expulsada de OT 2018, en la gala de ayer. Noelia fue la expulsada en una gala en la que una foto incendió las redes sociales, que acusaban de hacer trampas al programa JOSEBA FIESTRAS Jueves, 8 noviembre 2018, 09:39

Brisa Fenoy era la jurado de OT 2018 invitada de esta semana y el programa publicó una foto suya anunciándolo. Lo malo es que, en los tiempos que corren, las imágenes se investigan cuidadosamante y tienen más peligro que un barbero con hipo. Así que la artista pasó a un segundo plano cuando alguien se fijó en una hoja en la que aparecía el nombre de los concursantes, el veredicto que iban a recibir y hasta el nombre del favorito de la gala, en este caso Famous. A partir de ahí, las redes ardieron acusando al talent show de tongo. Hasta el director de la productora, Tinet Rubira, tuvo que dar explicaciones aclarando que la nota refleja únicamente las notas que los miembros del tribunal tomaron durante los ensayos, valoraciones que cada uno puede modificar a su antojo tras ver las actuaciones finales en plató.

«Durante la gala de 'Operación Triunfo' (el jurado) tiene que tomar decisiones muy rápido en función de cómo lo hagan (los concursantes) en directo», explicaba el responsable de Gestmusic Endemol Shine Group. Y no le falta razón, pero siembra la duda y los haters se hacen eco más rápido que el viento. Lo peor es que está edición lleva una racha peligrosa que la enfanga de polémica. Primero fue lo de la 'mariconez', luego el despido de Itziar Castro y ahora el supuesto tongo. Y los concursantes, los muchos profesionales que hacen posible el invento y el público que solo quiere disfrutar del espectáculo no se lo merecen. En todos los programas hay preparativos, poco o nada se deja a la improvisación. Y hay ensayos, claro, ¡y no solo de los aspirantes! Se prepara el presentador, y los técnicos, y los bailarines… y el jurado, por supuesto.

Alejémonos pues del ruido y centrémonos en la función. Noelia bordó su actuación, una pena que fue la última. El respetable, por muy poquito, se decantó por Marilia expulsando a la malagueña. «Solamente quería demostrar que detrás de una gran voz también hay emoción y necesitaba aprenderlo, y justamente cuando empezaba a hacerlo…», se lamentaba la joven antes de abandonar el escenario. La otra cara de la moneda la brindaba Famous, que una vez más impactó a todo el mundo brillando con el 'Nobody but you', de Cesár Sampson. Su actuación lo convirtió en el favorito de la velada y, por lo tanto, en inmune a las nominaciones. No fue el caso de Miki, que cantó junto a Sabela 'No olvidarme de olvidar', de Rosana y Carlos Rivera. El catalán no sedujo al jurado que lo nominó porque «tenemos la sensación de que te has estancado un poco, al menos a nivel interpretativo», afirmaron. Poco le duró la pena al chaval porque sus compañeros lo salvaron de la quema.

Julia y Marta interpretaron 'Love on top', de Beyoncé, y la primera tampoco convenció a los expertos. «Hoy ha sido tu peor actuación», estimaron. Esta vez fueron los profesores, representados por Noemí Galera, los que la rescataron. Menos suerte tuvieron Marilia y Carlos. Ella escogió 'María se bebe las calles', de Pasión Vega, haciendo «sentir» al jurado, «pero a veces el querer ser perfecto vocalmente, limita», apreciaron enviándola de nuevo a galeras. El de Esplugues de Llobregat, por su parte, actuó junto a Alba abordando el 'Contamíname', de Pedro Guerra, pero su labor no cuajó. «Tienes mucho carisma, pero creemos que no has dado el cien por cien, estabas un poco encorsetado», evaluaron los entendidos, y el chico queda también a merced del público. Habrá que esperar a la siguiente gala de 'OT' para ver cuál de los dos se va, esperemos que esta vez sin daños colaterales.