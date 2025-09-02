El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Santi Acosta dirigirá el nuevo programa 'El Precio de...'. E. C.
FesTVal 2025

«El testimonio que más teme Ábalos»: Carolina Perles protagoniza el estreno de 'El Precio de la Corrupción'

El nuevo formato llega a Telecinco el 8 de septiembre con un documental sobre el 'caso Koldo' narrado por la exmujer del exministro del PSOE

Jon Casanova

Vitoria

Martes, 2 de septiembre 2025, 14:17

Carolina Perles, exmujer del exministro José Luis Ábalos protagonizará el primer programa de 'El Precio de…' que será emitido en Telecinco el 8 de septiembre ... en 'prime time' bajo el título 'El Precio de La Corrupción', tal y como se ha indicado este martes, durante su presentación en el FesTVal de Vitoria.

