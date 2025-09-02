«El testimonio que más teme Ábalos»: Carolina Perles protagoniza el estreno de 'El Precio de la Corrupción'

Carolina Perles, exmujer del exministro José Luis Ábalos protagonizará el primer programa de 'El Precio de…' que será emitido en Telecinco el 8 de septiembre ... en 'prime time' bajo el título 'El Precio de La Corrupción', tal y como se ha indicado este martes, durante su presentación en el FesTVal de Vitoria.

Tras más de dieciséis horas de grabación -repartidas en dos jornadas- Carolina Perles personifica «probablemente el testimonio más temido por José Luis Ábalos» ha comentado, quien fuera mujer del ministro del PSOE durante casi dos décadas. Toma la palabra para ofrecer un testimonio de gran impacto político y social en el que relata con todo lujo de detalles sus experiencias y vivencias. Sus palabras prometen ser claves para esclarecer el 'caso Koldo' o 'caso Ábalos', la presunta trama de corrupción más importante desde el punto de vista político y mediático de los últimos años.

Todo ello de la mano de Santi Acosta que dirige un formato que combina documental, la entrevista y el debate en plató y que aporta informaciones exclusivas con gran protagonismo en los testimonios, documentos inéditos e imágenes exclusivas. Víctor de Aldama también figurará en el programa junto a otros profesionales que debatirán y analizarán el contenido del documental en el plató.

Cada entrega de 'El precio de...' incluirá el estreno de un documental temático con información y testimonios claves complementado por un debate posterior con las aportaciones y valoraciones de diferentes figuras expertas sobre el asunto.