Terelu Campos: «No quiero vivir con miedo»

Al son del 'Resistiré' del Dúo Dinámico entró Terelu al plató de 'Sábado Deluxe' tras sufrir un verano inusual. «Complicado», calificó ella. Tras detectarle un nuevo cáncer de mama y someterse a una intervención a principios de julio, la presentadora se fue a Málaga y tuvo que regresar por complicaciones. Le costó recuperarse, pero en su reaparición televisiva estaba ilusionada y derrochando energía. «He ganado una batalla grandísima -desveló emocionada-, no tengo nada genético y no puedo transmitirle nada malo a mi hija». A pesar del favorable dictamen, la comunicadora sigue estando dispuesta a hacerse una doble mastectomía, aunque para ello necesita tener el respaldo de su oncólogo. «No quiero vivir con miedo», desvelaba sincera ante el aplauso del respetable. Fue entonces cuando su madre, María Teresa Campos, entró en escena a través del teléfono. «Así planteado, lo comprendo», razonaba la veterana periodista. «Si los médicos y ella lo creen oportuno, a mí me parece muy bien. Y si lo hace… con otras tetas también hay paraíso», bromeó la matriarca del clan Campos tratando de quitarle hierro al asunto.

Lógicamente, la conductora de 'Qué tiempo tan feliz' no ha pasado el mejor verano de su vida. «No sabían cómo darme la noticia», contaba sin dejar de apoyar a su hija. Y, quizá para evitar ahondar en la herida, y de paso lanzar una pullita a la cadena, María Teresa quiso agradecer a María Patiño y a la dirección del programa la imagen que estaban utilizando de fondo durante su conversación telefónica. «Gracias por la foto que estáis poniendo, parezco una presentadora de televisión», ironizó con maestría.

La cita también sirvió para analizar la situación económica de Terelu, y la posible crisis que le suponía no trabajar durante un tiempo. Y de ahí, a abordar la supuesta venta de la casa de su madre, tema que gustó poco a María Teresa: «La casa estoy intentando venderla desde hace cuatro años, y lo que no voy a hacer es malvenderla. ¡Dejar ya la casita tranquila, por favor!», rogó la comunicadora, a la que también cuestionaron sobre el posible enamoramiento de su hija, asunto que evitó comentar.

Las fotos que una revista ha publicado de Terelu con Salvador, un ex novio de la colaboradora de 'Sálvame', han fomentado numerosas interpretaciones por parte de sus compañeros. «¿Estás enamorada?», le preguntó uno de ellos a bocajarro. «Yo nunca he contestado a esa pregunta públicamente. Además, mentiría si os dijera que ahora el amor es una prioridad en mi vida», esquivó con arte Terelu, que sí quiso dejar claro que siempre ha tenido «muy buena relación con Salva». Estos meses ha pasado más tiempo con él y de ahí las imágenes, con beso incluido. «Es un beso de abuelos –bromeó la periodista-, es consecuencia de una llamada con una buena noticia médica». Pero la explicación no bastó a los contertulios, que quisieron saber más y que Terelu definiera su relación actual. «Es que puede que ahora mismo no se pueda definir lo que está pasando», zanjó la invitada sin negar ni afirmar nada.