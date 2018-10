Techi sostiene que Isa Pantoja y Asraf se «enrollaron» Techi. La joven fue expulsada en la última gala del reality y su llegada a plató estuvo marcada por la confrontación con Chabelita JOSEBA FIESTRAS Viernes, 19 octubre 2018, 07:18

Una vez más, los desencuentros, los malentendidos y los 'edredoning' protagonizaron la gala de 'GH VIP', que tiene 'culebrón' para rato. Techi fue la última eliminada y su entrada a plató se esperaba como agua de mayo. Lo primero que quiso hacer la expulsada fue pedir perdón a Isa Pantoja, «aunque no lo aceptes», añadió. Y la hija de la cantante estaba preparada: «Sabes que no soy rencorosa, te brindé mi amistad sincera a pesar de las cosas que habías hecho mal. Ojalá en mi camino me pongan menos amigas como tú y en tu vida aparezcan más amigas como yo», filosofó la joven que aceptó las disculpas, «aunque el daño está hecho», puntualizó.

Techi, que venía envalentonada, dijo comprender sus palabras, pero quiso seguir justificándose. «Una amistad no se construye en quince días, es cierto que he estado muy unida a ti porque me diste muchísima ternura, como cuando estaba con tu hermano», brindó. Y la cita familiar enojó sobremanera a Chabelita. «Por favor, si te queda algo de dignidad y respeto, no menciones a mi hermano y no hables del cariño falso que dices que me tenías», espetó enfadada.

Los cuchillos volaban y la entrevista no había hecho nada más que empezar. «Se me ha ido un poco la olla, pero así soy yo», alegaba la despedida sin perder la sonrisa. Y había más plancha. Techi fue interrogada sobre el encuentro bajo las sábanas de Isa y Asraf. «Se enrollaron, ella me dijo que se besaron», soltó la entrevistada, y se armó el lío. Que si es mentira, que si eres una falsa, que si solo hubo un acercamiento… La vástaga de la tonadillera insistía en que en la cama no había pasado nada y la ex de Paquirrín estalló: «¡Si yo tengo que apechugar con lo mis actos, apechuga tú con lo que hiciste!». Y en medio de todo, Omar Montes, ex pareja de Isa y amante de Techi. «Mi corazón me dice una cosa y mi cabeza, otra (la gorra estaba muda)», desvelaba el rapero, que se decantó por creer a Chabelita, a quien se acerca peligrosamente programa a programa.

Entre reproche y reproche, Aramís Fuster quiso meter baza, pero Jorge Javier le negó la palabra, lo que enfadó a la bruja. «Como no me llamo Pantoja no puedo hablar», protestó irritada. Y el presentador no tuvo piedad: «Es que no nos interesa tu opinión, haberte quedado en la casa». Por lo demás, Verdeliss, el Koala y Miriam Saavedra eran los nominados del grupo, pero Ángel Garó, que había ganado la prueba de líder, utilizó su poder y cambió a la youtuber por Darek; Makoke parece que está despertando y en una cena con Mónica Hoyos cargó contra su ex, Kiko Matamoros, a quien no le sentaron nada bien las confidencias; Suso y Aurah siguen con su relación, aunque los celos empiezan a hacer mella en el noviazgo; y el momento más hilarante de la gala fueron las imágenes de una noche en la que Miriam y Garó tuvieron un encontronazo sonámbulo que provocó las carcajadas del respetable.