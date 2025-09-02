Los sueldos que tendrán los grandes fichajes de RTVE para esta temporada Pepa Bueno, con un salario anual de más de 260.000 euros, será la mejor pagada de los trabajadores externos

RTVE arranca la temporada con un gran lavado de cara de su equipo de Informativos. Nuevos fichajes, entre ellos 'estrellas' como Pepa Bueno o David Cantero, con el objetivo claro de volver a ser la referencia de la actualidad en radio y televisión. Para ello, la Corporación Pública ha apostado fuerte por un cambio en la primera línea, donde la novedad más destacada llega con la incorporación de la exdirectora de 'El País', Pepa Bueno, al Telediario de la 21 horas, el más visto de la jornada.

Bueno sustituye a Marta Carazo, que se ha incorporado a la jefatura de la secretaría de la reina Letizia. Pero no es el único cambio visible en las filas de RTVE. También habrá rostros nuevos en la edición del Telediario del fin de semana y en el equipo de Radio Nacional. El presidente de la Corporación Pública, José Pablo López, ha puesto especial empeño en aforntar una «revolución» en la radio pública con nuevas voces para sus principales programas.

Entre los nuevos fichajes que llegan a RNE están los de Juan Ramón Lucas, Gorka Rodríguez, David Cantero, Isabel Gemio y Miguel Ángel Menéndez. Todos ellos contratados de forma externa al igual que Pepa Bueno o Lourdes Maldonado, que pasará de dirigir las tardes de la radio a presentar el Telediario los fines de semana. El coste máximo de las nuevas incorporaciones supondrán al ente público 1.397.920 euros en salarios, según desvela el diario 'El Mundo' tras realizar una consulta previa al portal de Transparencia de RTVE.

El salario más alto será el de Pepa Bueno. La nueva presentadora de la segunda edición del Telediario cobrará un máximo de 265.290 euros anuales repartidos en en cuotas de 22.160 euros. Esta cantidad podría aumentar con las ediciones especiales de informativos. Su compañera de fin de semana, Lourdes Maldonado, pasará a cobrar 110.000 euros, según los datos publicados por 'El Mundo'.

Respecto a RNE, el fichaje que más caro le saldrá a la Corporación es el de Juan Ramón Lucas, que estará al frente de 'Las mañanas de RNE'. Cobrará 183.500 euros al año. Le sigue David Cantero, que viene de salir de forma abrupta de Mediaset, con 180.000 euros anuales. El expresentador de Informativos Telecinco será la voz de 'Las tardes de RNE'. Al frente de los deportes estará Miguel Ángel Menéndez, con un sueldo de 157.000 euros anuales, e Isabel Gemio será la voz de la medianoche con una retribución máxima de 150.000 euros. Por último, Gorka Rodríguez -'El despertador de RNE'- y Ángeles Caso -'El ojo crítico' los fines de semana- ganarán ambos 110.000 euros. Los datos revelados por 'El Mundo' no detallan los salarios de los trabajadores de la casa al estar sujetos a una cláusula de confidencialidad.