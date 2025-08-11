El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sorpresa y malestar entre la audiencia de TVE por culpa de un amistoso del Real Madrid

El ente público retransmitirá el partido de pretemporada que los blancos disputarán este martes ante el WSG Tirol, lo que obligará a modificar la parrilla de La 1

A. Mateos

Lunes, 11 de agosto 2025, 08:28

La decisión de RTVE de ofrecer en abierto el primer y, por ahora, único partido del Real Madrid en pretemporada no ha sentado del todo bien a parte de su audiencia, tal y como se puede percibir en los comentarios al comunicado de la corporación pública en las redes sociales. Entre los que protestan se encuentran aficionados de equipos rivales del club blanco y seguidores de otros deportes que solo cuentan con presencia televisiva durante los JJOO. Tampoco ha gustado la noticia entre los seguidores de 'La Pirámide' y 'Aquí la tierra', que este martes verán como sus programas quedan apartados por el amistoso entre el WSG Tirol y el Real Madrid.

La polémica surge, en gran parte, porque el encuentro ya iba a ser retransmitido por Real Madrid Televisión en abierto. La decisión de RTVE también viene motivada por las bajas cifras de audiencias que están ofreciendo sus programas en las tardes de La 1. 'La Piramide', presentado por Itziar Miranda, anotó un pobre 5% de cuota de pantalla el pasado viernes y arrastró a 'Aquí la Tierra' a uno de sus peores registros del verano.

Los blancos debutan mañana en pretemporada con un único amistoso en tierras austriacas. El equipo de Xabi Alonso se pone en marcha a una semana de comenzar la Liga en casa ante Osasuna y lo hace contra un equipo que ya ha comenzado su competición regular y que el curso pasado acabó luchando por salvar la categoría.

