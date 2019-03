Y Sofía Suescun volvió a perder Sofía Suescun tras su expulsión. / Telecinco La concursante navarra fue expulsada nuevamente del concurso tras una dura batalla con Alejandro Albalá, que se convirtió en finalista junto a Kiko, Irene, Juan Miguel y María Jesús JOSEBA FIESTRAS Viernes, 29 marzo 2019, 07:30

Prometieron no enfrentarse, pero los vídeos mandan. Sofía Suescun y Alejandro Albalá eran los últimos nominados de 'GH Dúo'. La pareja venía de una tremenda discusión el día anterior y decidieron contenerse y separarse sin más controversias. Pero las madres, una vez más, entraron en juego y volvió a liarse parda. «La madre de Alejandro es muy mala, yo no sé si esta mujer, con la edad que tiene, me tiene algo de envidia», explicaba Sofía en una de las piezas audiovisuales. Y seguía: «Con la mirada de bruja que tiene me da miedo, que se preocupe más de la educación que le ha dado a su hijo». Y claro, su pareja saltó, calificando de «lamentable» la actuación de la navarra. Ella pidió perdón sin excesivo interés. Y él se pasó la disculpa «por el santo culo», dijo.

La batalla, con los porcentajes más ajustados que nunca, finalizó mal para ella. Sofía volvió a perder. Y con todo, su enamorado no celebró su victoria, «porque al final hay sentimientos». La chica, un tanto sorprendida por el resultado, quiso quitar hierro al asunto aseverando que se iba «muy contenta porque así no tengo que cambiarme el color del pelo». Y es que había prometido a sus fieles teñirse de rubia si ganaba. La frase no sentó demasiado bien a Jordi González que la calificó como «una frivolidad producto de los nervios».

Antes de marcharse, Alejandro pidió a Sofía que le abrazase de verdad y ella lo hizo gustosa. Tanto les gustó el cariño que repitieron el achuchón un par de veces. Y la chica llegó a plató con las pilas cargadas porque chocó con la madre de Alejandro, muy enojada, aunque bastante sensata, tras lo que había escuchado; con la mamá de María Jesús, a la que dio la enhorabuena por lo «excelente actriz que es tu hija»; con Antonio Tejado, a quien sigue acusando de haberle tirado los tejos dentro de la casa; y con Raquel Lozano, con la que tiene mal rollo desde que se conocieron en otro reality, hace ya unos cuantos años.

En Guadalix, mientras tanto, Kiko Rivera, Irene Rosales, Juan Miguel Martínez, Alejandro Albalá y María Jesús Ruiz celebraban que ya se han convertido en finalistas de esta edición. Lo que no saben aún –ni ellos ni nosotros- es cuándo acabará el encierro. De momento, el presentador anunció que el domingo habrá debate y la semana que viene (además de 'últimas horas' y cosas parecidas) un especial con juicios contra los últimos protagonistas. A partir de ahí, comenzarán las salidas de los menos votados y la final, pues la apurarán como aquel rey inventado por Esopo exprimía a la gallina de los huevos de oro.

Por lo demás, Miss Conflictos (María Jesús) sigue peleándose con todos sus vecinos y haciendo dramas de cada cosa que le pasa, incluyendo alegrías, y los finalistas se ganaron las terminaciones de sus números de teléfono (los que hay que marcar para que ganen) en un test de cultura general en el que Juan Miguel, por ejemplo, adjudicó la autoría de 'La última cena' a Jesucristo, para disgusto de Leonardo.