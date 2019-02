Sofía Suescun, la reina destronada de 'GH Dúo' Sofía Suescun. / TELECINCO La joven navarra fue expulsada del concurso, perdiendo así su batalla contra su 'peor enemiga', la ex Miss España María Jesús Ruiz JOSEBA FIESTRAS Viernes, 8 febrero 2019, 07:22

«Me siento un poco pringada en todo momento», afirmaba Sofía Suescun en la casa de 'GH Dúo', y sus palabras parecían pronosticar el desenlace fatal que se avecinaba. Y es que la 'reina de los realities' fue destronada por la audiencia, que es caprichosa y lo mismo te da la corona que te la quita. La navarra se la jugaba con su peor enemiga dentro del concurso, María Jesús Ruiz, y perdió la batalla convirtiéndose en la cuarta expulsada de esta edición. Su turbulenta relación con Alejandro Albalá –que se quedó desolado al conocer su marcha-, sus peleas constantes, su puntito de soberbia y, sobre todo, no saber administrar los abucheos que escuchaba cada jueves condujeron a la joven al desastre, apeándole del trono.

«Has hecho un mal concurso», sentenció Jorge Javier Vázquez al recibirla en plató, aunque el presentador también quiso dejar claro que así es la tele y que, pese a todo, la consideraba una gran concursante y tenía todo su respeto. Seguramente la defensa que tuvo fuera también sumó votos negativos. Su madre, Maite Galdeano, provoca más rechazo que afecto y su desmesurada pasión y su nada objetiva visión de la realidad no ayudaron a la muchacha. Cuando participó y ganó 'Supervivientes' tenía como aliado en plató a su hermano, mucho más sensato y capaz de criticar con argumentos sólidos su comportamiento. El cambió de valedor la ha perjudicado notablemente.

Nominaciones

Superada la expulsión, los grandes protagonistas de la última gala fueron María Jesús Ruiz y Antonio Tejado que tienen un tonteo máximo que apunta a una relación inminente. «Esta noche tan fría te voy a ofrecer mi estufa, no tiene pilas ni cable, pero igualmente se enchufa», le recitó el sevillano a la ex Miss España cual poeta ilustrado.

El coqueteo de la pareja tiene sorprendidos a sus compañeros que no acaban de entender la relación. Y mientras unos se divierten espiando a la pareja, otros la critican abiertamente y tachan su acercamiento de estrategia. Y desde fuera, los desterrados Candela Acevedo (ex de Tejado) y Julio Ruz (ex de María Jesús) fumaban en pipa viendo los derroteros que tomaba la historia.

Las nominaciones fueron súmamente tensas -sobre todo por las desmedidas reacciones de Fortu al acaparar puntos- y acabaron sentenciando al de Obús y a su chica, Yoli. Alejandro Albalá fue el sentenciado por sus compañeros, pero Tejado y Juan Miguel, que habían ganado un privilegio en la prueba, sacaron de la lista negra al chico y metieron a Raquel Lozano. Por lo demás, Kiko Rivera protagonizó uno de los momentos más divertidos de la semana al vestirse de mujer luciendo tanga y sorprender así al peluquero exmarido de Karina; Ylenia sigue perdiendo los papeles en cada discusión que acomete, pero tiene el valor de pedir disculpas una vez se ha sosegado; y las madres de Sofía y Alejandro se enzarzan en discusiones constantes, acaparando minutos bajo los focos. El ansia viva de cámaras les puede.