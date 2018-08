sigo 'perdidos'

La mano de Charlie susurrando con la melodía de Michael Giacchino. 'Not Penny's Boat'. Sus dedos estirándose por la pantalla, por todas las pantallas, hasta acariciar el paralizado rostro de un espectador, de todos los espectadores, que estrujaban su estómago, constante, cada 108 minutos. Ojos que ya no olvidarían nunca esa sensación, 'Perdidos': el piano, los números, la fe de Locke, la ciencia de Jack, la pasión de Kate, la determinación Sawyer, la entereza de Hugo, la mente de Benjamin Linus... Un auténtico caos sin final.

Diez años después, 'Perdidos' sigue siendo una referencia. La referencia. Muchos amigos me han confesado que han vuelvo a ver la serie. Todos, curiosamente, se justifican de maneras similares: «me la pongo mientras plancho», «la veo cuando estoy comiendo», «aprovecho los ratos muertos»... Se justifican porque todos, en el fondo, tenemos una enorme espina clavada en el corazón con el final de 'Perdidos'. Y, diez años después, no creo que el enfado sea porque no nos gustara el final de la serie. Le he dado muchas vueltas y creo que, sencillamente, es porque la echamos de menos.

El viaje que nos ofreció 'Perdidos' todavía no ha encontrado rival en la pequeña pantalla. Sinceramente, el final es lo de menos. Me da igual el final. Me da igual que haya infinidad de detalles que no tengan explicación -que no la tuvieran nunca-. Porque, de una manera casi espiritual, sigo enganchado a 'Perdidos'. Sigo encerrado en aquella isla, consciente de que, antes o después, volveremos al 'Oceanic'.

Todavía hay algo que resulta más curioso. Más allá de los que se han vuelto a ver la serie entera, temporada a temporada, está el efecto que produce en el rostro del que se topa, sin esperarlo, con un capítulo en la tele. O un vídeo en su muro de Facebook. O una imagen en cualquier sitio. Fíjense en esos rostros. Rostros paralizados, alterados, estirándose por la pantalla hasta acariciar a los habitantes de la isla. Siguen buscando el barco de Penny. Seguimos. Sigo.