La serie 'Manifest' aterriza en HBO Fotograma de Manifest, una de las series destacadas de este otoño en HBO. / HBO La ficción comienza con la desaparición de un avión comercial durante un vuelo transoceánico y que reaparece cinco años más tarde

La plataforma HBO estrena hoy la serie 'Manifest', producida por Robert Zemeckis ('Regreso al futuro', 'Náufrago') y protagonizada por Melissa Roxburgh ('Star Trek: Beyond'), Josh Dallas ('Thor') y Athena Karkanis ('Saw IV', 'Saw VI'). La ficción comienza con la desaparición de un avión comercial durante un vuelo transoceánico y que reaparece cinco años más tarde, un lapso de tiempo que no ha existido para los pasajeros pero sí para el resto del mundo y sus familiares, que han tratado de rehacer sus vidas y de superar la pérdida de sus seres queridos.