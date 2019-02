Sergió Ramos anuncia la fecha y el lugar de su boda Pablo Motos, Sergio Ramos y Pilar Rubio durante la visita del futbolista a 'El Hormiguero'. / Atresmedia El futbolista acudió a 'El Hormiguero' y desveló que iba a casarse con Pilar Rubio, además de tocar la guitarra, bailar y contar que están rodando una serie sobre su vida JOSEBA FIESTRAS Lunes, 4 febrero 2019, 23:28

Lo dio todo. Se nota que Sergio Ramos y Pablo Motos son grandes amigos porque el deportista se entregó al máximo en la entrevista que concedió al comunicador en 'El Hormiguero' este lunes. Anunció que se va a casar con Pilar Rubio, colaboradora del programa. «Será una boda muy especial que se celebrará en Sevilla el próximo 15 de junio», anunció la pareja. «Todos los invitados tendrán que dejar a la entrada los teléfonos y las cámaras en una taquilla, porque sabrán cuándo entran, pero no cuando van a salir», explicó el capitán del Real Madrid. El enlace tendrá una banda sonora muy singular. Ramos es un amante del flamenco, pero su futura esposa es heavy. «Y va a haber algo muy gordo que no es flamenquito», desveló la comunicadora que continuó afirmando que, ante la actuación que planean para ese día, «me hace tanta ilusión ponerme el vestido como lo que va a pasar allí».

Motos y el futbolista no dudaron en dedicar un particular homenaje a Paco De Lucía. Sentados ante las cámaras tocaron con sus guitarras un fragmento de 'Entre dos aguas' demostrando así su amor por el género musical. No fue el único momento extraordinario de la jornada. El programa comenzaba de forma única, ya que su conductor cedía su espacio al invitado que bailó la coreografía y dio paso a publicidad sin atisbo del showman. A la vuelta de los anuncios, Ramos seguía gobernando el plató y fue él quien dio paso al periodista: «Hoy viene a divertirse a 'El Hormiguero'… ¡Pablo Motos!», anunció el defensa 'blanco'. Y tanto le gustó su nuevo papel que se sentó en la silla principal y comenzó él mismo la entrevista.

Recuperada la normalidad, a lo largo de la charla la audiencia se enteró de que Ramos es un gran admirador de Michael Jackson, «tiene una escultura suya a tamaño real al salir del baño», contó el presentador. También explicaron que el arte es una de sus pasiones y tiene «buen ojo» a la hora de invertir. «Algún pelotazo hemos pegado», reconoció el deportista, que quiso regalar a su anfitrión una colosal hormiga de bronce pulido de la que solo han creado mil unidades.

Ramos está rodando una serie documental sobre su vida para Amazon Prime. «Para dejar un legado y que la gente vea que para mí el fútbol es una manera de entender la vida y que los niños conozcan la dedicación y el esfuerzo que hay que hacer para dedicarse a esto», argumentó. Otra de sus fuentes de ingresos es la cría de caballos de primer nivel, «tengo una ganadería de más de cincuenta animales», contó. Y con respecto al futuro, el líder 'merengue' descubrió que no descarta ser entrenador. «Ejercer de capitán es algo similar y el día de mañana creo que casi todos los entrenadores serán exjugadores», afirmó.