El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Almeida se impone a Vingegaard en el mítico Angliru
Logo Patrocinio
El cast posa con los creadores de Poquita Fe en la presentación. Q. F.

La segunda temporada de 'Poquita Fe' es una «comedia romántica»

El FesTVal ha acogido la presentación de la serie de Movistar Plus+ que se estrenará el 25 de septiembre

Ania Ibañez

Viernes, 5 de septiembre 2025, 16:55

Los estrenos no decaen. El FesTVal sigue siendo sede de las novedades de la televisión y hoy jueves ha presentado la segunda temporada de la ... comedia 'Poquita Fe' que se estrenará el 25 de septiembre en Movistar Plus+. Tras los problemas de pareja vividos por Berta (Esperanza Pedreño) y José Ramón (Raúl Cimas) en la primera vuelta de la serie, ahora se verán sumergidos en una «comedia romántica» tras ser desahuciados de su piso y acabar viviendo con los padres de ella.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Prohíben subir a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao-San Sebastián con asientos vacíos
  2. 2

    Estafan a un lotero de Bilbao 10.000 euros en la compra de 500 décimos de Navidad
  3. 3 «Estaban desquiciados, se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  4. 4

    Ortuzar ficha por la auditora PwC como asesor externo
  5. 5

    Ibon Meñika: el exdirigente de Sortu condenado por pertenecer a ETA que ahora lidera las protestas contra Israel en la Vuelta
  6. 6

    Mango Home abrirá una supertienda de hogar y decoración de 500 metros cuadrados en Bilbao antes de navidades
  7. 7 Óscar Freire carga contra los manifestantes propalestinos de Bilbao: «Son perroflautas que solo buscan peleas»
  8. 8

    Condenan por fraude a un cirujano de Reino Unido al que le amputaron las piernas para satisfacer su interés sexual
  9. 9

    El polémico dueño del equipo ciclista de Israel, un multimillonario «orgulloso de ser sionista»
  10. 10

    De las 11.970 transferencias en el mundo sólo ha fallado la de Laporte, ¡vaya por Dios!

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La segunda temporada de 'Poquita Fe' es una «comedia romántica»

La segunda temporada de &#039;Poquita Fe&#039; es una «comedia romántica»