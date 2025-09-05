La segunda temporada de 'Poquita Fe' es una «comedia romántica»

Los estrenos no decaen. El FesTVal sigue siendo sede de las novedades de la televisión y hoy jueves ha presentado la segunda temporada de la ... comedia 'Poquita Fe' que se estrenará el 25 de septiembre en Movistar Plus+. Tras los problemas de pareja vividos por Berta (Esperanza Pedreño) y José Ramón (Raúl Cimas) en la primera vuelta de la serie, ahora se verán sumergidos en una «comedia romántica» tras ser desahuciados de su piso y acabar viviendo con los padres de ella.

«Tiene que haber un giro», han explicado Pepón Montero y Juan Maidagan, creadores y directores de la serie, «de la primera temporada a la segunda no queríamos repetir la rutina de los doce meses, así que decidimos que les echaran del piso». Algo que es «muy real para las personas jóvenes hoy en día» y que les sirvió de «inspiración» para ambientar esta segunda entrega de Poquita Fe.

Más de 100 personajes

Lo que sí que se mantiene es la importancia de los personajes secundarios. «Intentamos no olvidarnos de ellos y cuidarlos mucho», han explicado los creadores, presentando a una miríada de voces que acompañarán a Berta y José Ramón en esta nueva aventura. Entre los más de 100 personajes, estará María Jesús Hoyo en el papel de 'la suegra', a la que ha basado en «las madres vascas, porque son las que llevan la casa». Juan Lombardero es 'el suegro' quien «deja todo en manos de su mujer». También está Chani Martín como 'el vecino', Marta Fernández Muro como 'la madre' y Julia de Castro como 'la cuñada', un personaje «misterioso» al que «le pasan cosas imposibles».

La primera temporada fue todo un éxito, tanto que Julia de Castro ha revelado que la Reina Letizia le confesó que se «reían mucho en casa» viéndolo. Los creadores lo achacan a la pareja principal porque «en un mundo que está lleno de enfadados y de cinismo, creo que son dos personajes muy bonitos». «Son buena gente, son cándidos», ha recalcado Pepón Montero. «Lo más antisistema que se puede hacer ahora es la bondad». Por su parte, Raúl Cimas ha subrayado «la resiliencia» que demuestra su personaje y el de Esperanza Pedreño. «Si ya es difícil vivir en pareja, añadir al resto de personajes lo hace imposible», ha explicado, «pero el amor de José Ramón y Berta va contra viento y marea», ha concluido.