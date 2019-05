El secreto que Spielberg desveló a Will Smith El actor Will Smith conversa con Pablo Motos en 'El Hormiguero'. El protagonista de 'Aladdin' celebró los dos mil programas de 'El Hormiguero' junto a Pablo Motos, en un programa especial grabado en Londres JOSEBA FIESTRAS Martes, 21 mayo 2019, 08:01

Trece años en antena y dos mil programas merecían una celebración especial y 'El Hormiguero' decidió convidar a Will Smith al festejo y realizar el espacio desde Londres. El actor se abrazó a Pablo Motos llamándole «hermano» y felicitándolo por la redonda onomástica. El presentador quiso regalar una guitarra española a su amigo y éste le correspondió diciéndole que le invitaba a él y a todo su equipo a rodar un 'Hormiguero' en Los Ángeles.

Smith aprovechaba la visita para promocionar la película 'Aladdin', en la que interpreta al genio de la lámpara. «¿Qué tres deseos le pedirías tú al genio?», preguntó Motos. «Acabo de cumplir cincuenta años y me he dado cuenta de que solo hay un deseo que me queda por lograr: la comprensión divina. Me gustaría saberlo todo, ser la persona más sabia del mundo», respondió la estrella de Hollywood. Con motivo de su cumpleaños, el intérprete decidió conmemorar la fecha de forma original. «Me retaron en las redes sociales a tirarme de un helicóptero e hice puenting sobre el Gran Cañón del Colorado», explicó confesando que aquello había sido «lo más emocionante que he hecho en mi vida».

El rapero desveló que estuvo a punto de rechazar su participación en 'Men In Black'. «Acababa de rodar 'Independence day' y no quería que me encasillaran en películas de extraterrestres», explicó. Fue Steven Spielberg el que dio la vuelta a la situación. «Me llamó y me dijo que no usara mi cerebro, que utilizara el suyo porque ese largometraje iba a ser un éxito impresionante», contó. Y naturalmente, hizo caso al célebre cineasta, que también le descubrió un secreto a la hora de ir a ver las películas en las que trabajan. «A Spielberg le gusta ponerse al fondo de la sala, así ve las cabezas de la gente desde atrás y observa las reacciones del público», comentó el protagonista de 'El príncipe de Bell Air'.

Motos quiso aprovechar la entrevista para agradecer a Will Smith su apoyo cuando acudió por primera vez a 'El Hormiguero'. «Hubo un efecto mariposa y que tú vinieras logró que otras estrellas de Hollywood aceptarán acompañarnos», reconoció el comunicador. Y a continuación dio paso a un vídeo en el que aparecían muchos de los rostros más conocidos que han pasado por el veterano espacio. Son nombres tan relevantes que el formato español puede presumir de codearse con cualquier show norteamericano. Naomi Scott y Mena Massoud, protagonistas de 'Aladdin', se sumaron al programa casi al final, participando en los juegos científicos. «Han hecho un trabajo increíble que creo que va a marcar a toda una generación», piropeó Smith a sus compañeros de reparto.