Un salón de uñas en San Ignacio que sirve de refugio para el humor y la sororidad

«En nuestro salón se respira paz y buena energía», reza la web de Parole Parole, una peluquería de San Ignacio situada en la calle Arturo Campión, entre una frutería y una pescadería. Una tranquila calle de barrio que durante seis semanas bullirá con el rodaje de la serie 'Nails', que ha convertido el local bilbaíno en un salón de manicura que sirve como espacio de confidencias para las cuatro protagonistas. Cristina Castaño, Gracia Olayo, Marimar Vega y Teresa Cuesta encabezan el reparto de la tercera producción propia del canal Sky Showtime tras 'Mamen Mayo' y la todavía inédita 'Matices'.

Si en 'Machos Alfa' cuatro patanes deconstruyen a su pesar su masculinidad, 'Nails' aborda conceptos como la nueva feminidad y el empoderamiento desde el prisma del humor. Por algo comparten guionista, Araceli Álvarez de Sotomayor, curtida en 'La que se avecina' y que aquí asume también la producción y dirección. Cuatro mujeres de diferentes edades y estratos sociales coinciden haciéndose las uñas y comparten su estrés crónico. Obligadas a ser perfectas, dicen basta y crean El Club de las Mujeres Libres, un espacio seguro de sororidad al que acudirán otras mujeres a resolver sus problemas.

Araceli Álvarez de Sotomayor reconoce que no se hace las uñas, pero pensó que un salón de manicura era el lugar ideal para juntar a personajes femeninos muy distintos. «Las mujeres somos muy extrovertidas y enseguida nos abrimos», observa. «Vi en televisión a la mano derecha de una ministra, enfadada con las mujeres porque, según un estudio, nos gusta más la penetración que la masturbación. Y la penetración es patriarcal e invasiva».

La noticia alteró a la guionista. «Antes nos mandaban los hombres. Y cuando por fin estamos liberándonos del yugo masculino, hay una serie de mujeres que hablan en nombre de todas y nos dicen lo que nos tiene que gustar en algo tan íntimo como las relaciones sexuales», lamenta. «La cosa es que siempre nos están invadiendo, de una manera o de otra. Y eso había que contarlo».

La mujer de un amigo de Araceli, influencer en EE UU, anunció que dejaba Instagram al haberse quedado embarazada para dedicarse a ser madre. «Y la pusieron a parir». Con todo eso en la cabeza escribió los ocho capítulos de media hora de 'Nails', que veremos a lo largo de este año. «Una ya no sabe cómo acertar. Parece que somos más libres que nunca, pero yo no me siento así», se sincera. «Por primera vez, como guionista pienso si puedo ofender. Me autocensuro. Y eso es grave, porque el humor no puede estar constreñido. Dices una cosa sin mala intención y te puede costar la carrera».

Cristina Castaño encarna en la serie a una mujer de éxito, con un buen trabajo, marido, hija y una casa preciosa. «Vive estresada y no dedica mucho tiempo a la familia. Y llega un momento en el que se empieza a cuestionar si dedica su energía a las cosas verdaderamente importantes», añade la actriz de 'La que se avecina'y 'Rapa'. Un parón la llevará a descubrir quién es. «La serie enseña que las mujeres estamos muy presionadas para ser lo que se espera de nosotras, antes amas de casa con hijos y ahora triunfadoras en el trabajo».

Fernando Tejero, Javier Antón, Juanjo Cucalón y Raúl Mérida encarnan a los personajes masculinos de 'Nails', «una serie que es para todos los públicos, no solo para mujeres», puntualiza su 'showrunner'. El club que crean, «un after hours del alma», se les va de las manos y su éxito les desborda. Son temas actuales y trascendentes, pero tratados con un humor «desde el que supuestamente no deberías ofender a nadie», confía su directora, que a los 34 años cerró su exitoso despacho de abogados en Marbella para buscarse la vida como actriz, dramaturga y guionista.

«Por primera vez, como guionista pienso si puedo ofender. Y me autocensuro» Araceli Álvarez de Sotomayor Directora y guionista

«Hacer reír no es algo nimio, tiene mucha importancia», valora. «Una vez, una señora me dijo que cuando veía una serie mía era el único momento en el que se olvidaba de que se estaba muriendo. Tenía cáncer terminal». El humor de 'Nails' estará más cercano al de 'Machos Alfa', con diálogos ágiles trufados de réplicas, que al surrealismo cañí de 'La que se avecina'.

Por su parte, Gracia Olayo encarna a una mujer que lleva 40 años casada «y rompe con los vicios familiares adquiridos, como ir a buscar a la nieta al colegio». Hace veinte años, coinciden las dos actrices, una 'sitcom' en un salón de manicura hubiera sido muy distinta. «A mí me han censurado en televisión en los años 90», descubre Olayo. «Ahora hay muchas mujeres que escriben comedia y tienen conciencia, pero es un género que sigue siendo machista en cuanto a lo que se les permite a los hombre y lo que no a las mujeres. Todavía queda mucho camino por recorrer».

«Vamos homogeneizando el pensamiento en vez de respetar la diversidad» Cristina Castaño Actriz

Cristina Castaño, con más de un millón de seguidores en Instagram, añade que la censura también afecta a la opinión propia en las redes sociales. Que se lo digan a Karla Sofía Gascón. «Cualquiera se puede ofender con lo que opinas, así que casi sin darnos cuenta vamos homogeneizando el pensamiento en vez de respetar la diversidad. Y eso es muy preocupante. Las plataformas tienen miedo de perder público, y eso limita la libertad de expresión. El humor siempre ha tenido una licencia, a pesar de que haya bromas pesadas. Lo primero es saber reírse de uno mismo».

