En un despacho de la zona noble de TVE, hace cosa de un año, un productor de Plano a Plano (responsables de 'El Príncipe' o 'Allí Abajo', entre otras ficciones) se reunió con directivos de la cadena pública para venderles su nueva serie. Poca broma; el canal se estaba jugando su nuevo producto de 'prime time' después de varios varapalos de audiencia. «Va de un aspirante a detective, algo torpe, y su compañero: un perro que habla», fueron las palabras mágicas que convencieron a todos los allí presentes. Pese a esta burda recreación, la realidad no estuvo muy alejada de lo que pasó. El martes pasado La1 estrenó 'Sabuesos', una comedia familiar protagonizada por el actor malagueño Salva Reina, al que le han castellanizado artificialmente su acento andaluz, y 'Ramsés', un terrier con nombre de faraón e hijo del popular 'Pancho', aquél can al que cada año le tocaba la Lotería en los anuncios. El simpático animal interpreta a Max, personaje cuya principal característica es que sabe hablar sin que nadie a su alrededor espere que sea capaz de ello. Algo similar a lo que sucede con ciertos pretendientes de 'Mujeres y hombres y viceversa', pero sin olor a perfume fuerte.

En la serie 'Rex, un policía diferente', el perro estaba calladito, aunque usaban a cinco pastores alemanes y les daban el cambiazo constantemente para rodar cada escena. A veces se notaba, pero la serie tuvo un gran seguimiento, que es lo que importa. Tanto, que todavía se debate si realmente era de factura alemana o austriaca -era austriaca-. En 'Sabuesos', 'Ramsés' no usa dobles ni para las escenas de acción, que las hay, y hasta Reina se ha lamentado en alguna entrevista de que, para una vez que le dan un papel protagonista, «acabe eclipsado por un perro», por muy divertido y gracioso que sea... El perro.

Como ocurría en 'Rex', el perro es el principal reclamo para aglutinar frente al televisor a niños, padres y abuelos. Al menos, a los que no tengan otra cosa mejor que hacer en las noches de verano. Y ahí se acaba la chicha de la serie. El lunes en su estreno funcionó y lideró la noche, porque a veces no hace falta que todas las ficciones tengan la calidad de 'The Wire' o 'Juego de Tronos'. No hay que ser un sabueso, ni un directivo de TVE, para darse cuenta.