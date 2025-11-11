Rosalía lleva a 'La Revuelta' a su récord de audiencia y Broncano le endosa a Motos la mayor goleada hasta la fecha El programa de entretenimiento de La 1 es lo más visto de la televisión con una media de 2,7 millones de espectadores de media por los 2 millones que sintonizaron la entrevista de Andy en 'El Hormiguero'

Alain Mateos Martes, 11 de noviembre 2025, 08:57 | Actualizado 09:21h.

A Rosalía le costó aceptar la invitación de Broncano. Tanto que el propio humorista lo contó hace unos meses en su programa para ver si lograba el 'sí' de la catalana gracias a la presión popular. Este lunes, por fin, la cantante acudió al Teatro Gran Vía, donde se graba 'La Revuelta', y se sentó frente a Broncano. TVE ya había filtrado que este lunes se emitiría la entrevista, por lo que se esperaba que la televisión pública obtuviese un gran dato de audiencia y derrotase a su rival de Antena 3, Pablo Motos. Y así ha sido. Los datos ofrecidos este martes por Kantar Media reflejan una goleada mayúscula, y eso que 'El Hormiguero' de Motos contó en su plató con Andy, del icónico dúo Andy&Lucas.

Rosalía logró el récord del programa, que fue seguido por más de 2,7 millones de espectadores de media. En algunos momentos se llegaron a registrar hasta 5,3 millones. TVE arrasó en la franja del 'access prime time' con un 20,4% de 'share'. Fueron cinco puntos más que su principal rival, 'El Hormiguero'. El programa de Pablo Motos, que se ha acostumbrado a ganar en 2025 a su rival, esta vez tuvo que conformarse con la segunda plaza, aunque también con un importante dato de audiencia. Dos millones de espectadores se engancharon al morboso divorcio entre Andy y Lucas.

Aun así los buenos datos del 'Hormiguero' no sirvieron para salvar lo que ya es la mayor goleada de Broncano a Motos desde que comenzó esta batalla de audiencias. Con los datos que deja la entrevista a Rosalía, el programa de La 1 recupera el liderazgo que perdió en noviembre del año pasado. De hecho, Broncano no superaba la barrera de los 2,5 millones de espectadores diarios desde sus primeros programas en septiembre de 2024.

'La Revuelta' no solo logró su récord personal en cuanto a número de televidentes sino que también respecto al 'share'. Es la primera vez que el programa acumula más del 20% de la cuota de pantalla y lo hace, casualmente, cuando un tercer competidor, como es 'La isla de las tentaciones', entra en escena. Broncano confesó a finales de la temporada pasada que el reality de Telecinco fue «el que más daño» les hizo, incluso más que 'El Hormiguero'. Era entendible. El pastel, que normalmente se lo comían entre él y Motos, pasaba a dividirse entre tres. Pero ayer ni siquiera Sandra Barneda y sus tentaciones pudieron con el fenómeno de Rosalía. 'La isla de las tentaciones' firmó un gran 10,1% en la franja de coincidencia de sus rivales y después, cuando estos acabaron, subió hasta el 16,3% y los 1,3 millones de espectadores de media.