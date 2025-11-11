El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

Rosalía lleva a 'La Revuelta' a su récord de audiencia y Broncano le endosa a Motos la mayor goleada hasta la fecha

El programa de entretenimiento de La 1 es lo más visto de la televisión con una media de 2,7 millones de espectadores de media por los 2 millones que sintonizaron la entrevista de Andy en 'El Hormiguero'

Alain Mateos

Martes, 11 de noviembre 2025, 08:57

Comenta

A Rosalía le costó aceptar la invitación de Broncano. Tanto que el propio humorista lo contó hace unos meses en su programa para ver si lograba el 'sí' de la catalana gracias a la presión popular. Este lunes, por fin, la cantante acudió al Teatro Gran Vía, donde se graba 'La Revuelta', y se sentó frente a Broncano. TVE ya había filtrado que este lunes se emitiría la entrevista, por lo que se esperaba que la televisión pública obtuviese un gran dato de audiencia y derrotase a su rival de Antena 3, Pablo Motos. Y así ha sido. Los datos ofrecidos este martes por Kantar Media reflejan una goleada mayúscula, y eso que 'El Hormiguero' de Motos contó en su plató con Andy, del icónico dúo Andy&Lucas.

Noticias relacionadas

El bautismo de Rosalía en 'La Revuelta': junta de vecinos con Almodóvar, bizcochito y un pulso con Broncano

El bautismo de Rosalía en 'La Revuelta': junta de vecinos con Almodóvar, bizcochito y un pulso con Broncano

Las yemas de Santa Teresa se suben al fenómeno Rosalía

Las yemas de Santa Teresa se suben al fenómeno Rosalía

Andy explota y muestra la otra cara de Lucas: peleas e impagos desde hace 20 años

Andy explota y muestra la otra cara de Lucas: peleas e impagos desde hace 20 años

La insólita respuesta de Rosalía a la pregunta de sexo en 'La Revuelta'

La insólita respuesta de Rosalía a la pregunta de sexo en 'La Revuelta'

Rosalía logró el récord del programa, que fue seguido por más de 2,7 millones de espectadores de media. En algunos momentos se llegaron a registrar hasta 5,3 millones. TVE arrasó en la franja del 'access prime time' con un 20,4% de 'share'. Fueron cinco puntos más que su principal rival, 'El Hormiguero'. El programa de Pablo Motos, que se ha acostumbrado a ganar en 2025 a su rival, esta vez tuvo que conformarse con la segunda plaza, aunque también con un importante dato de audiencia. Dos millones de espectadores se engancharon al morboso divorcio entre Andy y Lucas.

Aun así los buenos datos del 'Hormiguero' no sirvieron para salvar lo que ya es la mayor goleada de Broncano a Motos desde que comenzó esta batalla de audiencias. Con los datos que deja la entrevista a Rosalía, el programa de La 1 recupera el liderazgo que perdió en noviembre del año pasado. De hecho, Broncano no superaba la barrera de los 2,5 millones de espectadores diarios desde sus primeros programas en septiembre de 2024.

'La Revuelta' no solo logró su récord personal en cuanto a número de televidentes sino que también respecto al 'share'. Es la primera vez que el programa acumula más del 20% de la cuota de pantalla y lo hace, casualmente, cuando un tercer competidor, como es 'La isla de las tentaciones', entra en escena. Broncano confesó a finales de la temporada pasada que el reality de Telecinco fue «el que más daño» les hizo, incluso más que 'El Hormiguero'. Era entendible. El pastel, que normalmente se lo comían entre él y Motos, pasaba a dividirse entre tres. Pero ayer ni siquiera Sandra Barneda y sus tentaciones pudieron con el fenómeno de Rosalía. 'La isla de las tentaciones' firmó un gran 10,1% en la franja de coincidencia de sus rivales y después, cuando estos acabaron, subió hasta el 16,3% y los 1,3 millones de espectadores de media.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un paseo por el Soho de Bilbao: tiendas cool, marcas de aire urbano y ambiente tranquilo
  2. 2

    La tienda de Bilbao que rompe una tradición y anuncia rebajas por primera vez desde 1924
  3. 3

    El Gobierno vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  4. 4

    «Hemos detectado a 1.200 adultos que usan las tarjetas de sus hijos para colarse al metro»
  5. 5 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  6. 6 La foto de los primeros pasos en el fútbol de Selton Sued con su aita en el equipo de su barrio
  7. 7

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata
  8. 8 De debutar en San Mamés a jugar al futbolín con los niños del barrio: así fue la tarde del domingo de Selton
  9. 9

    Roba la entrada del Athletic a un turista con esclerosis con la técnica del mataleón
  10. 10 La emotiva historia de Pepe, el niño del Oviedo que admira al Athletic y que ha cumplido la promesa de su padre fallecido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Rosalía lleva a 'La Revuelta' a su récord de audiencia y Broncano le endosa a Motos la mayor goleada hasta la fecha

Rosalía lleva a &#039;La Revuelta&#039; a su récord de audiencia y Broncano le endosa a Motos la mayor goleada hasta la fecha