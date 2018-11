Ana Rosa falta por enfermedad a la cita con su programa por primera vez en 15 años Ana Rosa Quintana. / Efe La presentadora no acudió el lunes a Telecinco por una «indisposición», pero el martes ya recuperó el pulso a la actualidad JUANFRAN MORENO Martes, 20 noviembre 2018, 17:14

Ana Rosa Quintana ha regresado al trabajo. La periodista de Telecinco no aparecía este lunes en 'El programa de Ana Rosa' para sorpresa de sus fieles espectadores. Los habituales copresentadores del magacine, Joaquín Prat y Patricia Pardo, tomaban las riendas del programa para sustituir a la conocida como «reina de las mañanas». Sin embargo, no hubo explicaciones oficiales sobre la ausencia de la presentadora titular.

¿Qué le había ocurrido a Ana Rosa Quintana? Según fuentes de la cadena, se encontraba de baja por enfermedad. La comunicadora se levantó «indispuesta» y no estaba en condiciones para presentar el espacio durante las cuatro horas y media que dura. Eso sí, desde Telecinco haninsistido en que la indisposición no era «nada grave».

Pese a ello, el formato volvió a mostrar su fortaleza pese a la ausencia de 'AR'. Lideró la franja matinal con un 18,3% de cuota de pantalla y ganó al 'Espejo público' de Susanna Griso en Antena 3, que se tuvo que conformar con la segunda posición al reunir a un 16,3% de la audiencia.

Se trata de una de las pocas veces que Ana Rosa falta a su cita laboral por estar enferma. La periodista, que presenta las mañanas de Telecinco desde 2005, tan solo se ha ausentado del magacine por vacaciones, días festivos u otros compromisos profesionales. «Es una de las primeras veces que falta por este motivo», han explicado desde Mediaset.

En este sentido, la presentadora decidió continuar con su vida normal cuando le detectaron cáncer de mama hace ocho años. No se pidió la baja pese a su enfermedad. «Yo venía al trabajo todos los días, hacía el programa y luego me iba a radioterapia. Y al día siguiente volvía. No cogí ni un día de baja», reveló Quintana el pasado 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama, cuando contó que le descubrieron un tumor en 2010 y que lo había mantenido en secreto para no asustar a sus familiares y amigos.

Precisamente, una de las ocasiones que sí faltó al trabajo fue el pasado 8 de marzo, cuando decidió no presentar su programa y acudió a la huelga general feminista junto al resto de sus compañeras. Ana Rosa se sumó a las manifestaciones y lo anunció esa misma mañana. «Si las mujeres páramos, que se note. No hay 'El programa de Ana Rosa'», escribió en las redes sociales. Y ese día, el magacine matinal canceló su emisión.

Así, la presentadora ha regresado este martes al programa, donde se ha topado con los asuntos de actualidad y ha mostrado su indignación, ya que considera que se está produciendo un aumento de jóvenes que apoyan el franquismo. «Me pongo mala. Hay una generación que hemos soñado, que ha vivido de la transición, que ha disfrutado de la democracia… Volver a escuchar esto es horrible», ha señalado.