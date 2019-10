¿Rompen o no Kiko Jiménez y Sofía Suescun? Sofía Suescun y Kiko Jiménez tras su reencuentro. / E. C. El colaborador de 'Mujeres y hombres..' fue el expulsado de esta semana de 'GH Vip' y se encontró con su novia que iba a dejarle, pero el amor sigue en el aire JOSEBA FIESTRAS Viernes, 11 octubre 2019, 08:36

Se veía venir. Hay 'culebrones' que se cocinan a fuego lento en Guadalix y se deben resolver en los platós de fuera. El de Kiko Jiménez y Estela Grande era como un arroz que se estaba pasando. O se retiraba del fuego ya o se hacía incomestible. Ese acercamiento sin nada más allá, ese 'edredoning' más soso que un bocata de lechuga, ese calor sin leña en el fuego tenía los días contados. La única forma de alargar la historia y sacarle rendimiento era sacarla de 'GH Vip'. Y así se hizo. Kiko fue el expulsado y la telenovela resucitó con nuevas tramas que solo pueden continuar en el exterior.

Para empezar, Sofía Suescun entró en escena nada más conocerse el desenlace. Kiko ya no era concursante y empezaba una nueva temporada. «No podía ni verlo, has sobrepasado la línea del respeto», decía la joven tratando de parecer dolida. Pero sus miradas románticas rompían la escena. «Tú sabes mejor que nadie cómo es esto. Todo se malinterpreta, se manipula…», trataba de justificarse él bastante confundido. De hecho, intentó denunciar la situación alegando adulteraciones de las imágenes, y pronto se dio cuenta de que ese no era el juego. Y recogió cable.

«Si yo te hubiese visto así con un chico lo habría pasado mal», reconoció el chaval. El cambio de rumbo sonaba más a estrategia comercial que a otra cosa. Si sigues el rollo tienes futuro en la tele, si te ofuscas y denuncias manipulaciones, te bajan del carro. «Las primeras dosis de realidad me han hecho reflexionar –decía Kiko ya ante Jorge Javier Vázquez- y me siento fatal. Pese a las músicas y cortes, esas imágenes están mal». Y la meditación hizo que todo fluyera y las puertas siguieran abiertas a nuevas etapas. Porque está claro que a este 'culebrón' le queda mucha vida fuera de la casa. Se apuntó incluso a un posible montaje de Estela y su marido, Diego Matamoros, que ahora anda desaparecido. El surrealismo en grado máximo. O no, quién sabe.

El caso es que Kiko fue el expulsado y Sofía, que dijo que iba a dejarle, le lanzaba unas miradas tiernas que apuntaban a todo lo contrario. Y luego está la madre del cordero, que en este caso es la progenitora de ella. Maite Galdeano también sabe que si ella se mete le saca más rédito a la situación. «A 'la Sofía' me la llevo yo esta noche a casa. ¡Prohibido quedarse con él!», alardeaba la navarra con los aspavientos que siempre la acompañan. Y todo sonaba poco creíble. Esa vuelta de tuerca de Kiko reafirma mi convicción de que si sales de la casa, llegas a plató y te quieren convencer de que eres un perro, acabas ladrando.

Por lo demás, Adara, Estela e Irene fueron las nominadas por sus compañeros y pese a que Mila Ximénez y Noemí Salazar eran las capitanas de esta semana y tenían el privilegio de salvar a una de ellas, prefirieron no utilizarlo y dejar las cosas como estaban. Y poco más. El tonteo máximo entre el Maestro Joao y el recién llegado Pol Badía se perfila como el nuevo 'culebrón' de la casa. No olvidemos que el vidente tiene un amante fuera al que dedica palabras bonitas en privado (bueno, ante unos cuantos millones de espectadores, pero a espaldas de su novio). Así que… será por telenovelas.