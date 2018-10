Daniel Monzón: «Haría un 'remake' de 'MacGyver' interpretado por un parado español» El cineasta Daniel Monzón. / EFE Al cineasta le dolió la muerte del doctor Greene en 'Urgencias'. Se identifica con Bugs Bunny, al que considera el Groucho Marx del 'cartoon'. Enviaría a Michael Landon a resolver el 'procés' MIKEL LABASTIDA Sábado, 6 octubre 2018, 22:25

Convocamos a la sala de interrogatorios al director de 'El corazón del guerrero', 'Celda 211' y 'El Niño'. Daniel Monzón (Palma, 50 años) acaba de estrenar 'Yucatán', filme sobre un par de delincuentes que timan a la gente llevándoles a un crucero. Le preguntamos por sus filias y fobias en materia seriéfila.

- Se le acusa de serieadicto, ¿se declara culpable o inocente?

- Inocente, no hago daño a nadie, que yo sepa…

- Vamos a interrogarle y decidimos. ¿Cuál ha sido el último atracón seriéfilo que se ha dado?

- Pues 'El día de mañana' de Mariano Barroso. Me la vi del tirón, Y sí, me gustó mucho. Qué grande Jesús Carroza, por cierto…

- ¿Es de los disciplinados que saben parar a tiempo o de los que enganchan un capítulo tras otro?

- Depende, me engancho si la serie engancha… Pero ha de ganárselo ella.

- Acaba de estrenar 'Yucatán'. ¿En qué se parece esta película a 'Vacaciones en el mar'?

- La película retuerce a la serie y le da la vuelta como un calcetín.

- ¿De qué serie ochentera haría usted hoy en día un 'remake'?

- De 'MacGyver', pero interpretada por un parado español, que se ve forzado a resolver de todo con lo mínimo en el mundo de la economía sumergida.

- ¿A qué títulos estaba enganchado de niño?

- Recuerdo como si fuera ayer quedarme pegado a 'Los chicos de Stone', una serie supuestamente infantil, aterradora como pocas, donde un padre y su hijo recién llegados a un pueblo eran testigos de una serie de extraños ritos paganos en un misterioso círculo de piedra tipo Stonehenge. También me entusiasmaba 'Espacio 1999', todo un clásico que, al menos en mi recuerdo, superaba con creces a 'Star treck'.

- ¿Con qué personaje de dibujos animados se siente identificado?

- Con Bugs Bunny, es el Groucho Marx del 'cartoon'…

- Con 'Yucatán' vuelve a la comedia (no tocaba el género desde 'El robo más grande...'), ¿qué referentes seriéfilos tiene en esta materia?

- Pues el mítico 'Monty Python's Flying circus', y las no menos míticas 'Un hombre en casa', 'Frasier' y 'Seinfeld'.

- ¿Y podría decirme alguna serie de humor que a usted no le haga ninguna gracia?

- Hombre, 'Escenas de matrimonio' no era mi plato de gusto…

- ¿Qué trauma resolvería tumbado en el diván de 'Frasier'?

- El por qué tuvo que terminarse esa serie…

- Si tuviese que hacer un viaje en un crucero, ¿a qué tres personajes llevaría a bordo?

- El trío más demencial posible: al Roddy McDowall de 'El planeta de los simios', porque es un tipo que siempre me cayó bien y aún más disfrazado de mono, al Demonio de Tasmania, otro pieza que me vuelve loco y podría liar una buena a bordo, y a la Pamela Anderson de 'Los vigilantes de la playa' por disfrutar de la reacción atómica que significaría verla entrar en la piscina a la hora punta de las caipiriñas.

- ¿Qué personaje le hubiera gustado crear?

- Al Swearengen de 'Deadwood', por pasarlo bomba con mi amigo Ian McShane.

- ¿Qué muerte seriéfila le dolió más?

- Pues reconozco que me dolió bastante la muerte del doctor Greene (el bueno de Anthony Edwards) en 'Urgencias', en aquel entonces no era tan habitual que un protagonista desapareciera así, y más habiendo superado ya un cáncer…

GUÍA PARA PRINCIPIANTES 'Borgen'. Narra cómo Birgitte Nyborg se convierte en la primera mujer en alcanzar el cargo de primer ministro de Dinamarca. 'The thick of it'. Título sobre el incompetente equipo del Ministerio de Asuntos Sociales y Ciudadanía. 'Deadwood'. Ficción ambientada en los Estados Unidos, en la época de la fiebre del oro. 'Camino a la escuela'. Documental que narra las dificultades que deben superar varios niños para llegar a la escuela. 'El joven Sheldon'. Cuenta cómo se desarrolló la infancia de Sheldon Cooper.

- ¿Y qué giro de guión le hizo aplaudir?

- Cualquiera de 'Futurama', hay capítulos dignos de Philip K. Dick y Jorge Luis Borges.

- ¿Puede confesar algún título que se le haya atragantado, para que nos lo evitemos?

- Me cargó bastante el 'spin-off' de 'The Big Bang Theory', 'El joven Sheldon', toda la gracia del personaje adulto convertida en… ¿en qué demonios?

- ¿Para resolver qué problema real enviaría al personaje de Michael Landon en 'Autopista hacia el cielo'?

- No sé, ¿el 'procés'? Estaría bien que interviniera un ángel…

- Por cierto, ¿a qué político de serie traería a la realidad para arreglar el mundo?

- Al Malcom Tucker de 'The Thick of it' encarnado por Peter Capaldi, desde luego, no para arreglar el mundo pero sí para, al menos, reírnos un rato, que es lo mejor que puede hacer un político, reírse un poco de sí mismo.

- ¿Qué serie le regalaría a Pedro Sánchez?

- La anteriormente citada, para que se eche unas buenas risas, y 'Borgen', que revela las entretelas de un gobierno minoritario donde todo hay que pactarlo mediante poder de persuasión.

- Elija una serie que llevaría a los colegios y exigiría pase obligatorio.

- Aunque sea un poco obvio, 'Camino a la escuela', para que los niños se den cuenta del logro que significa tener acceso a la educación.

- ¿Qué final le decepcionó más?

- Ya lo dije antes, el de 'Frasier', porque se acabó.