El reality de aventura 'Hasta el fin del mundo' llega este miércoles a La 1 El nuevo programa ha enviado a seis parejas de famosos españoles a América Latina, donde tendrán que sobrevivir sin abordar aviones ni usar móviles

Johana Gil Sábado, 8 de noviembre 2025, 21:02 Comenta Compartir

Rocío Carrasco, Alba Carrillo, Yolanda Ramos y Cristina Cifuentes son algunas de las caras conocidas que se han embarcado en un viaje de aventura por América Latina. Su excursión será trasmitida en el nuevo reality 'Hasta el fin del mundo', que se estrena el próximo 12 de noviembre en La 1.

Este formato, que promete atrapar a la audiencia con su combinación de retos y emoción, llegará a la Televisión Española bajo la conducción de Paula Vázquez. El programa lleva a seis parejas de famosos a recorrer más de 15.000 kilómetros en ocho países, enfrentándose a desafíos inesperados y situaciones extremas. Entre los participantes también destacan figuras como Anabel Dueñas, Ainoa Olivares, Jedet y Andrea Compton, NIA y J Kbello, y Aldo Comas con José Lamuño. Juntos atravesarán Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile.

El proyecto, inspirado en el exitoso programa británico 'Race across the world', pondrá a prueba su capacidad de adaptación y trabajo en equipo en tierras muy diversas y desconocidas para muchos. Los concursantes aprenderán sobre las culturas locales y se adentrarán en ecosistemas sorprendentes, desde las selvas de Costa Rica hasta la imponente Patagonia argentina. Sin utilizar aviones ni teléfonos móviles, los participantes deberán gestionar su presupuesto de 1.300 euros, y elegir cómo viajar, dónde dormir y cómo ganar dinero extra en caso de quedarse sin fondos. En cada etapa, llegan a un punto de encuentro, donde firman en un libro de viajes que les permite seguir adelante y decidir su ruta para la siguiente etapa.

Según Sergio Calderón, director de TVE, 'Hasta el fin del mundo' representa «una nueva línea de entretenimiento que recorre otros valores y culturas», con un enfoque que aporta diversidad a la parrilla de la cadena pública. Para Carrasco, esta oportunidad ha sido «la mejor experiencia de mi vida», mientras que Ramos lo ha descrito como «un viaje milagro, un antes y un después».

Este miércoles se podrá ver el arranque de la primera etapa. De Costa Rica a Panamá, las parejas dormirán en cabañas construidas en los árboles y en el cráter de un volcán, y se enfrentarán a retos como colaborar en la limpieza de los manglares o cocinar comida típica caribeña.