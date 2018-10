De la primera webserie en euskera a una superproducción australiana 'Dorien', la única producción española de la sección oficial. El festival Seriesland muestra en Bilbao la dimensión que ha adquirido un formato donde reina la libertad creativa TERESA ABAJO Martes, 23 octubre 2018, 13:37

La manera más rápida de viajar desde Bilbao a Australia, Rusia, Argentina o Canadá es acudir a los Multicines a partir de mañana. El festival Seriesland, que ya va por la cuarta edición, ofrece tres jornadas de proyecciones gratuitas y en pantalla grande de historias concebidas para difundirse por Internet, y por tanto con capítulos más cortos y menos convencionales que los de la televisión. En total se verán 110 producciones de 25 países, así que conviene tener una guía para desmontar tópicos y disfrutar de la variedad de géneros e ideas de este fenómeno emergente.

Quienes mejor conocen la programación dan estas pistas para no perderse: 'Dreaming Whilst Black' (día 25, 18.00 horas) aborda de forma satírica el racismo en el Reino Unido. El protagonista de 'Ecrivain Public' (25, 16.00 horas) es un hombre que se dedica a escribir en un centro social para las personas que no saben hacerlo. 'Bidune Kaid' (25, 16.00 horas) narra tres historias paralelas sobre la guerra y las personas indocumentadas en Siria. Y '13.11' (25, 20.00 horas) muestra en seis países distintos las reacciones a los atentados en Francia del 13 de noviembre de 2015.

Todo cabe en las webseries: las inquietudes sociales, la crítica descarnada y también las superproducciones. Cuatro de las que compiten en la sección oficial tienen un presupuesto de un millón de euros. Tres de ellas vienen de Francia, un país que apuesta fuerte por el cine y también por las series digitales: en 'Lifer', un falso documental, un joven periodista sigue a un asesino serie que sale de prisión después de treinta años. 'The cell' construye una trama de ciencia ficción en torno a un hombre injustamente encarcelado, cuya celda viaja a través del tiempo y el espacio. 'Cabeza Madre', coproducción con Cuba, cuenta la historia de un joven norteamericano que a la muerte de su madre viaja a la isla donde ella nació y se siente descolocado. La australiana 'Patricia Moore' es una adolescente de una familia de caníbales que descubre una nueva vida.

Imágenes de 'ANDeROID', 'Bidune Kaid' y 'Cabeza Madre'.

Hoy se estrena 'Otsoen Lurraldean' en Bilborock y desde mañana hay proyecciones en los Multicines, todas gratuitas

Aunque su origen está más ligado a la comedia, las webseries se atreven con todos los géneros y este año apuestan «por la acción y el thriller sin ningún tipo de censura», explican los organizadores del certamen bilbaíno. También se presta mucha atención al colectivo LGTB, especialmente los transexuales. 'All The Way Inn' es un documental sobre el mayor Festival Transgénero de India, en el que por primera vez en su historia han dejado introducir cámaras. Y el thriller colombiano 'Selección Natural' narra el asesinato de una transexual colombiana que involucra a políticos del país.

Entre las 30 series de la sección oficial son Francia, Australia, Canadá y Alemania los países con mayor presencia. No falta ni Suiza, que en 'La strategia dell acqua' se pregunta qué ocurriría si uno de los bancos del país se fusionara con un grupo financiero chino. Solo hay una española, 'Dorien', que mañana a las cuatro inaugura las proyecciones en los Multicines. Carolina Bang protagoniza este thriller sobre una fotógrafa obsesionada con no envejecer, que también cuenta con Macarena Gómez y Dafne Fernández en el reparto. Las producciones vascas se muestran en un apartado específico, 'Euskal Screenings', fuera de concurso, aunque una de ellas será seleccionada para participar en el festival berlinés Die Seriale.

Variedad con sello vasco

La primera realizada en euskera, 'Otsoen Lurraldean', que cuenta con el apoyo del Gobierno vasco, se estrena esta tarde a las 20.00 horas en Bilborock, gratis como todas las proyecciones, y con la presencia del equipo artístico. Sus creadores y protagonistas con Rose of Dolls y Oliver Mend, los impulsores del festival bilbaíno. Se sitúa en un futuro apocalíptico tras un desastre nuclear, un medio hostil en el que una joven asocial y su perro tratan de sobrevivir. Hay otras cinco propuestas vascas, en castellano, que como siempre ocurre en las webseries viajan con naturalidad de lo cotidiano a la ciencia ficción.

ANDeROID surgió en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto con el objetivo de impulsar las vocaciones de forma amena, contando las andanzas de un grupo de jóvenes investigadores en su 'laboratxoko'. Se podrá ver el jueves al igual que 'El himno mundial', protagonizada por un héroe –el cirujano Milo– que emprende un viaje en un mundo devastado, con mares de ceniza. Mañana miércoles se proyecta 'Vitto Wai', sobre un detective atípico que investiga en Vitoria. Y el viernes se podrán ver 'Morrosko', que sueña con ganarse la vida con algo tan difícil como hacer reír a la gente, y 'Al romper el día', una elaborada intriga en torno a una estatuilla precolombina.

Los contadores de historias encuentran en las webseries una plataforma ideal para expresarse sin cortapisas y sin necesidad de un despliegue de medios, aunque el formato ha cogido vuelo y da cabida a producciones cada vez más sofisticadas. El programa íntegro del festival bilbaíno está disponible en www.seriesland.eus para que cada espectador pueda hacer planes a su medida.