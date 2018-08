«Porte es el favorito» Delgado lleva desde 1995 detallando a los espectadores las incidencias de la ronda española. / TVE Pedro Delgado vuelve otro año más a comentar para TVE La Vuelta, que comenzará mañana en Málaga. Hará dúo con Carlos de Andrés JULIÁN ALÍA Jueves, 23 agosto 2018, 23:12

Con «once temporadas como corredor, y desde 1995 como comentarista televisivo», Pedro Delgado, que no quiere «ni hacer la suma», vuelve a ser un año más en TVE, junto a su compañero Carlos de Andrés, uno de los rostros visibles de La Vuelta, carrera que ganó dos veces como profesional y cuya nueva edición dará comienzo mañana en Málaga.

- ¿Le gusta el recorrido de esta edición?

- Sí. Hay una variación respecto a los últimos años, donde a lo mejor en la cuarta etapa ya había una dura de montaña. Este año hay que esperar hasta la novena, pero, claro, luego viene toda la montaña almacenada y los días importantes, con la dureza concentrada.

- ¿Hay alguna etapa que le genere ganas de volver a subirse a la bicicleta?

- Sobre todo dos: las dos jornadas de descanso. Ahora en serio, destacaría la de los Lagos de Covadonga, que para mí es la más bonita.

- Además coincide con festividad en la región (el día de la Virgen de Covadonga es el sábado 8 de septiembre, y la etapa se corre el domingo).

- Sí, es un muy buen momento para que se acerque a la carretera la afición de todo el norte, que hay mucha. Una jornada para delirio del aficionado.

- ¿Qué se puede esperar de la carrera?

- Va a estar marcada por la ausencia de Chris Froome, que suele participar y ya ganó el año pasado. Tampoco está Mikel Landa, que era el referente nacional. Parece que va a estar más abierta y que va a haber varios favoritos, como Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Miguel Ángel López, Alejandro Valverde... Para mí, el principal candidato es Richie Porte, y luego Nairo Quintana. Creo que son los dos que parten más fuertes, aunque también estarán Rigoberto Urán o David de la Cruz, que puede firmar un año mágico para el Sky. Froome ganó el Giro, Geraint Thomas, el Tour, y ahora él puede ganar La Vuelta.

- No da por muerto al Sky de cara a la general.

- No, no. Llevan un año fantástico, con corredores de muchísimo nivel. Sí sería una sorpresa que ganasen, pero no una locura. Están en un segundo estrato.

- ¿En qué momento del Tour creyó en las posibilidades reales de Geraint Thomas?

- En la penúltima etapa de montaña, la que acababa en el Col du Portet, y que ganó Nairo Quintana. A Froome lo vimos sufrir y dudar, y él se mantenía fuerte. Ahí Thomas asumió ser el líder, creo que de manera clara tanto para el equipo como para los aficionados.

Ciclismo de ataque

- ¿Hay algún corredor que le haría especial ilusión si ganase?

- Enric Mas. Se enfrenta a un buen reto personal este año. No va a tener que trabajar para nadie en el Quick Step y ya ha demostrado poderío físico. Ahora, con galones, va a centrar las miras en él.

- ¿Ve con optimismo el futuro del ciclismo español?

- A ver si todo se consolida... Es verdad que el ciclismo necesita nombres. Aparte del Movistar, están surgiendo equipos en la segunda división, y eso es importante para dar salida a corredores que no pueden tener un acomodo en el campo profesional. Es preciso que los patrocinadores sigan apostando. También se están recuperando vueltas como la de Aragón y Valencia, lo que ayuda mucho.

- ¿Algún corredor en el que se haya visto reflejado?

- Es complicado. Diría Mikel Landa, por su agresividad. Alberto Contador ya es parte de la historia, como yo, pero menciono a los dos por su ciclismo de ataque.

- ¿Soñó alguna vez con estar tantos años vinculado al ciclismo?

- No, no. Como corredor tuve contratos de corta duración y entré en la rueda de la fortuna. Cuando lo dejé quería descansar física y mentalmente. Esto no es el mismo esfuerzo. Ni me lo planteaba, pero me ofrecieron la oportunidad... y aquí estoy, contento y feliz, con más años ya de comentarista que de corredor.