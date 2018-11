Piqueras y 'Pasapalabra'

Quien acuda a conocer las noticias a Telecinco a las 21 horas se encontrará con Christian Gálvez. ¿Es que acaso el presentador es actualmente el conductor del noticiero de Mediaset? ¿Se han vuelto locos en esa casa y utilizan el rosco de 'Pasapalabra' para contar las noticias? Imagínense. Con la A: nombre de la ministra que ha tenido que dimitir hoy por un escándalo mayúsculo. Con la B: nombre del lugar donde se ha producido un siniestro entre dos coches. Con la C: exabrupto que le ha dedicado a través de las redes sociales un cantante al líder de un partido político. No voy a darle ideas a Piqueras no vaya a ser que se le ocurra utilizar este recurso para ganar espectadores en su espacio informativo.

La cuestión es que el concurso que le precede en la parrilla, 'Pasapalabra', cada vez termina más tarde, por lo que el informativo suele iniciarse alrededor de las 21.10 horas. No es un movimiento inédito. De hecho, el efecto del formato de palabras era tan grande que Telecinco siempre lo estiraba un poco para que el público se quedase con las noticias de Piqueras en lugar de cambiar a otros canales, donde ya se las encontrarían empezadas.

Lo cierto es que desde el verano Los Lobos de 'Boom' se lo están poniendo difícil a Christian Gálvez, logrando superarle en su cómputo global y obteniendo un buen arrastre al propio informativo de Antena 3, que también ha retrasado su comienzo. Telecinco, en lugar de conformarse con la derrota y con las razonables cifras que todavía le proporciona 'Pasapalabra' ha preferido alargarlo más para mejorar sus datos y retener la cuota de pantalla que habitualmente le aseguraban las catástrofes narradas por Piqueras. Mal no le está saliendo, puesto que en muchas jornadas el minuto de oro del día corresponde al momento del rosco del célebre concurso. Otra cosa es la imagen que se transmite sobre la importancia que estas cadenas otorgan a las noticias. Si hace años decidieron inundar estos contenedores de crónica negra, ahora juegan con su horario de inicio según mejor les convenga. Los Telediarios ya no son lo que eran.