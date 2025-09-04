«Tengo un personaje al que sacarle punta, me reía leyendo las escenas»

El emblemático actor Antonio Resines (Torrelavega, 1954) pisó ayer la alfombra naranja como parte del elenco de 'Sin Gluten', uno de los nuevos estrenos de ... RTVE que se estrenará «muy pronto» con episodios duales. En esta comedia «gamberra», que transcurre en una escuela de cocina para personas en riesgo de exclusión, Resines se mete en la piel de Jacinto, el conserje del colegio y quien «realmente manda en sus pasillos».

– Háblenos de Jacinto.

– Es medio tonto, imagino que por eso me llamaron a mí para el papel. En realidad es el que manda en el colegio y es camello. Es decir, trafica. No sé si debería haberlo dicho, pero ya que lo he hecho, os lo explico. La escuela paga mal, entonces se tiene que buscar la vida. Es un papel magnífico porque es de puto tonto.

– ¿Es un personaje que le ha hecho salir un poco de su zona de confort?

– Sí, porque en esta serie, sorprendentemente el que folla soy yo. Hay varias escenas sexuales mías, con mujeres. Desnudos todos, pero está pixelado, ¿eh? Tengo un papel en el que me paso media serie metido en la cama con una señora colombiana.

– ¿Por qué decide afrontar algo así?

– Si te dan una buena historia, un buen guion que lo lees de seguido, aquí pasa algo. No es fácil. A veces te llega cada cosa... Cuando lees un personaje al que puedes sacarle punta, es muy de agradecer. Porque además es que leía las escenas y me reía. Funciona. Y si algo funciona, pues tienes que hacerlo.

­– También baila tecno.

– Sí, pero es algo que no quiero repetir.

– ¿Diría que hacer este tipo de cosas es lo que hace que su carrera sea tan longeva?

– Algo tienes que hacer bien, pero es mayormente suerte. He tenido mucha suerte. La primera película que hice fue un éxito, y eso que no éramos actores. O sea, salíamos en las películas, que no es lo mismo. Y si regularmente tienes éxito comercial, la gente te llama. Y yo, entre series y películas, lo he conseguido. Es cuestión de suerte y de que conozcas gente que te escriban buenos guiones, que piensen en ti. Son una serie de circunstancias por las que es complicado saber exactamente por qué unos triunfan y otros no.

–Algo especial habrá.

– Que soy apañado.

– Quizá que agrada. ¿Hay alguna persona a la que le caiga mal?

– Bueno, sí, claro. Algunos hijos de puta hay por ahí. Pero sí, en general caigo bien. Como no tengo redes sociales, no me entero, pero si la gente se caga en mi padre, me da exactamente igual. En cualquier caso, el porcentaje es muy pequeño comparado con la gente que les gusta lo que hago, que se entretienen. Eso es casi como caer bien.

– Su personaje en 'Los Serrano' es muy querido.

– Muchísimo. Incluso los chavales me reconocen por la calle. Es asombroso, pero lo entiendo muy bien porque una de las genialidades de la serie ha sido que conecto con la gente muchísimo. 'Los Serrano' marca mucho y sigue gustando.

– ¿Usted la recuerda con cariño?

– El otro día, mi mujer me puso una escena de Guille y me reí viéndola. Además, cada vez que ponen un capítulo de 'Los Serrano' nos pagan a los actores, así que cuanto más la vean, mejor.

– 'Sin Gluten' ocurre entre fogones. ¿Cuál es su plato vasco favorito?

– El marmitako, que es el equivalente a uno que hacemos en Cantabria, el sorropotún. Pero un marmitako bien hecho no tiene rival.

– ¿Algún restaurante de aquí que visite siempre?

– Siempre voy a El Portalón, el que está cerca de la catedral. La última vez que estuve aquí, rodando 'Cuerpos Locos' de Ana Murugarren comimos allí.

– Conoce muy bien la ciudad. De hecho, en 2020 hizo un vídeo promocionándola. ¿Añadiría algo nuevo de Vitoria?

– Hablamos más de la parte turística, los paisajes, las bodegas... Ahora añadiría algo más cultural. Hablaría del FesTVal también, porque creo que no mencionamos nada, pero se corregirá en su momento.

– Ha venido más veces al festival. ¿Cómo está siendo la acogida este año?

– He llegado a la hora de comer, he picado algo y me he echado una siestecilla, así que no he podido ver mucho. Lo que sí que me ha sorprendido es que el FesTVal va a más, porque esto ya son palabras mayores. La última vez que vine fue al Teatro Principal, que es mucho más pequeño. Pero, además, hay muchos más medios y mucha más presencia. Es algo que empezó entre amigos y ahora se ha convertido en algo fundamental para la televisión.