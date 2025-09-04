El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Resines, en la alfombra naranja. Igor Martín
Antonio Resines

«Tengo un personaje al que sacarle punta, me reía leyendo las escenas»

«En esta serie salgo un poco de mi zona de confort», expresa sobre su papel en 'Sin Gluten', la comedia «gamberra» de Televisión Española

Ania Ibáñez

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:21

El emblemático actor Antonio Resines (Torrelavega, 1954) pisó ayer la alfombra naranja como parte del elenco de 'Sin Gluten', uno de los nuevos estrenos de ... RTVE que se estrenará «muy pronto» con episodios duales. En esta comedia «gamberra», que transcurre en una escuela de cocina para personas en riesgo de exclusión, Resines se mete en la piel de Jacinto, el conserje del colegio y quien «realmente manda en sus pasillos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

