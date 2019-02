«Había perdido las ganas de cantar» María Villalón, ganadora del talent 'Tu cara me suena' (A3). / atresmedia María Villalón, de servir sándwiches en Escocia a ganar 'Tu cara me suena':«Voy a hacer lo que quiero, que es unir copla y fado en un espectáculo» JULIÁN ALÍA Miércoles, 13 febrero 2019, 09:01

Haciendo sándwiches en Escocia» estaba María Villalón (Ronda, Málaga, 29 años) cuando recibió la llamada para concursar en 'Tu cara me suena'. Aunque comenzó «desubicada» y «muerta de miedo», porque llevaba «12 años sin hacer nada en televisión», la cantante fue superándose gala a gala en el 'talent' de Antena 3 y se coronó el viernes como vencedora, por delante nada menos que de Soraya y de Carlos Baute, sumando la hazaña a la lograda en 2007, cuando ganó 'Factor X'. «Cada vez que pienso en ello, que veo un vídeo… empiezo a llorar otra vez, pero es que no lo puedo evitar. El simple hecho de participar ya fue increíble. Sin ganar ya era la mejor experiencia de mi vida», reconoce ahora, a punto de empezar un nuevo proyecto gracias a sus actuaciones en el concurso.

- ¿En algún momento se vio como ganadora?

- En ninguno. Yo pensaba: 'Soy la más desconocida, la que menos seguidores tiene… ¿Cómo voy a ganar yo?' Era algo que ni se me pasaba por la cabeza. Yo creo que ha sido muy inesperado para la mayoría del público... estoy abrumada de tanto amor y cariño.

- ¿Con qué actuación se queda?

- Con el momento en que canté con Pablo Alborán imitando a

Carminho. Sin duda, lo más bonito y lo más emocionante que he vivido en la música en mi vida. Estaba al lado de una persona a la que admiro tanto, e imitando a una fadista que me encanta, y me tenía que decir interiormente: 'María, concéntrate, que tienes que cantar', porque yo estaba mirándole embelesada como si estuviese en un concierto. No hay nadie que tenga esa magia en la garganta, esa manera de cantar y de llenarlo todo.

- ¿Qué imitación se le ha quedado en el tintero?

- Me hubiera gustado mucho imitar a Dulce Pontes, que es una cantante de fados portuguesa que me flipa. Y luego también, alguna actuación más divertida, más de mamarracha, porque yo también soy muy payasa. Una de esas que hubieran hecho Anabel (Alonso), (José) Corbacho, Manu (Sánchez)...

Por teatros de toda España

- ¿Qué puede contar de ese nuevo proyecto?

- Pues que gracias a 'Tu cara me suena' y a mi compi Manu Sánchez, que me ha dado esta oportunidad, voy a hacer lo que quiero, que es cantar copla y fado en un espectáculo en el que se puedan unir: 'Desde Ayamonte hasta fado', porque soy muy fan de los juegos de palabras. Con Carlos Cano como hilo conductor, vamos a empezar a ir por teatros de toda España. Y, por supuesto, van a estar incluidas algunas de las actuaciones del programa, como la de Antonio Molina, María Dolores Pradera, Dolores Vargas o Pasión Vega.

- ¿Había tirado la toalla?

- Completamente. 'Tu cara me suena' me ha devuelto esa ilusión y esas ganas de cantar de nuevo, de intentarlo, que yo ya las había perdido. Todo lo que estaba en mi mano ya lo había hecho, y decía: 'Pues no será para mí'. Sin drama, que yo estaba muy feliz. Para mí lo importante es intentar las cosas y no quedarte con la espina. Pensé: 'Yo me voy fuera a aprender inglés y ya la vida dirá'. Al final la Vida me dio la oportunidad de volver.

- ¿Y teme que la historia se repita?

- Pasará lo que tenga que pasar, pero hay que ser feliz hagas lo que hagas. Yo era feliz haciendo sándwiches en escocia, recogiendo aceitunas en Ronda, y trabajando en el McDonald's. Si no eres feliz aquí y ahora, por mucho que consigas luego cosas, no lo vas a ser.