Pequeños talentos Boriz Izaguirre y Paula Prendes, los presentadores de Prodigios'. / RTVE 'Prodigios', un concurso dedicado a niños con habilidades especiales, debuta este sábado en La 1 de TVE tras siete temporadas en la televisión francesa JULIÁN ALÍA Viernes, 22 marzo 2019, 20:23

Veintisiete promesas, de entre 10 y 16 años, empiezan a demostrar este sábado por qué deben ser el 'Prodigio del año' en el 'talent' de TVE, que comienza a las 22:35 horas en La 1. El programa tiene a Boris Izaguirre como maestro de ceremonias, que ha vuelto con ganas a la televisión en España, junto a Paula Prendes, que se encarga de acompañar a los aspirantes y a sus familiares entre bambalinas.

Durante la presentación del programa, Toñi Prieto, directora de Entretenimiento de TVE, explicó que el objetivo es «acercar la música clásica a los espectadores». «Es un apoyo a la cultura y un programa de entretenimiento de calidad», declaró la directiva sobre el formato, que ya ha conmovido a millones de espectadores en Francia, donde llevan ya siete temporadas.

En sus tres primeras galas, 'Prodigios' ofrece la actuación de nueve niños, que compiten en las disciplinas de danza, canto, e instrumentos -tres en cada una- y que han sido grabadas en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid. Allí también han actuado artistas invitados de la talla de Raphael, Luz Casal o Pastora Soler, acompañados de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León que, a modo de interludio, también interpretará diversas bandas sonoras, como 'Juego de Tronos', 'El padrino', 'Indiana Jones', 'Leyendas de pasión', 'Misión Imposible' o 'Piratas del Caribe'.

Tras ellas, se celebrará la semifinal y la gran final, en la que solo uno de los niños, decidido por el público del auditorio, se alzará como 'Prodigio del año'. Además del trofeo, el ganador también recibirá un premio de 20.000 euros y un curso de perfeccionamiento intensivo en el Centro de Alto Rendimiento Musical de la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid.

Por su parte, el jurado, compuesto por el coreógrafo y exbailarín Nacho Duato, la cantante lírica Ainhoa Arteta y el director de orquesta Andrés Salado, tiene la difícil tarea de evaluar actuaciones como la 'Casta Diva', de María Callas; 'La tormenta del verano', de Vivaldi; el 'Ave María', de Gounod; el 'Idreamed a Dream', del musical 'Los Miserables', o 'Bohemian Rhapsody', de Queen.

«En el escenario no parto peras con nadie, pero cuando no estoy ahí, soy Ainhoa la amiga, la madre, la vecina, la que friega el suelo», comentó Arteta, que ha llorado en casi todas las galas con las actuaciones de los «embriones de lo que pueden ser grandes músicos de este país».

Una cantante lírica de dos años

Nacho Duato, para quien «el ballet es la cenicienta de las artes», subrayó que había «corregido con muchísimo respeto» a los participantes porque, en esta profesión, «nunca se acaba de aprender». Y el otro miembro del jurado, Andrés Salado, a quien más le costó dar el sí para formar parte del concurso, aseguró que no se arrepiente, y que no se trata solo de un programa más de niños en televisión, sino un «llamamiento para que no desaparezca la música y el arte de las aulas».

Este sábado, 'Prodigios' comienza su andadura con la actuación de un bailarín que dejó de lado el fútbol para centrarse en la danza tras quedarse impresionado con las coreografías de Michael Jackson. También tendrán su momento estelar una pequeña cantante de solo dos añitos que interpretará una composición lírica y un DJ que toca el piano desde que tenía cuatro años.