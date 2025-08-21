Pedro Piqueras ficha por TVE El que fuera presentador de Informativos ahora será colaborador de 'Mañaneros 360'

TVE ya tiene atado uno de los grandes fichajes para la temporada televisiva que arranca el próximo mes de septiembre. El periodista Pedro Piqueras pasará a ser colaborador habitual de 'Mañaneros 360', el matinal de La 1 conducido por Javier Ruiz y Adela González, según desvelan diferentes portales especialistas.

Esto supone el regreso de Piqueras a la televisión pública, donde ya ejerció como presentador y director del Telediario entre 1988 y 1993, antes de su salto a la cadena privada; primero en Antena 3 y después en Telecinco, donde se jubiló hace año y medio.

Piqueras pasará a analizar la actualidad política y social en 'Mañaneros 360', aunque su contrato no será de carácter exclusivo. El periodista podrá ejercer de analista para otros programas de otras cadenas, como ya hizo recientemente en 'Espejo Público', en Antena 3.

