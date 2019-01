La paya que hizo brillar al flamenco en 'La Voz' Marta homenajea a Camarón de la Isla en 'La Voz'. / Atresmedia Una aspirante sevillana se atrevió con un tema de Camarón de la Isla y, aunque su complejidad y sus nervios la dejaron fuera, sedujo a la audiencia con su arte JOSEBA FIESTRAS Martes, 29 enero 2019, 08:41

La séptima velada de 'La Voz' comenzaba tocando la fibra sensible de la audiencia. Auba Estela confesó antes de subirse a las tablas que la música «fue mi salvavidas». Y es que a la joven le diagnosticaron una esclerosis múltiple, pero su energía y su afán de superación la llevaron hasta el escenario en el que conquistó con el tema 'Con las ganas', de Zahara, a Pablo López y Luis Fonsi. Orozco también quiso girarse, pero sus compañeros le habían bloqueado. Al final, la joven se suma al grupo de López. «Ya no eres de Mallorca, eres de la gente», le regaló el cantante.

El miedo escénico atenazaba a David Lozano, un chaval que pisaba por primera vez un escenario y temblaba ante el desafío. Su intención era buena y su actuación cosechó aplausos, pero no sedujo a los coaches con su versión de 'When we were young' de Adele. Sí lo logró Lorena Santos, la 'benjamina' del certamen. Con 17 años, la joven impresionó a Luis Fonsi con una versión de su tema 'No me doy por vencido'. «Nunca había escuchado una versión tan hermosa, te lo juro por mis dos hijos», le dedicó el de 'Despacito'. Y pese al piropo, la muchacha escogió a Orozco que celebró la decisión: «Qué suerte tengo de estar aquí viendo cómo empieza todo».

Y de la más joven a la más veterana. La voz rasgada y seductora de Jenny Rospo bordó el 'Total eclipse of the heart', de Bonnie Tyler, y Paulina Rubio se enamoró al instante. «Tu voz 'aguardientosa' me recuerda al buen rock», valoró la mexicana que la acogió con ganas en su equipo. Luego llegó el turno de Jennifer Seco, la muchacha a la que Eva González sorprendió en la anterior gala informándole de que estaba seleccionada para el formato. Sin embargo su arte no convenció al jurado y se quedó fuera del concurso.

Acompañado de su guitarra, Alex Palomo confesó que siempre ha tenido la necesidad de expresar sus emociones con la música y así lo hizo ante los expertos. Luis Fonsi se emocionó al escucharlo y se quedó con el talento del chaval. Y llegó uno de los momentos más impactantes de la velada. Marta 'La niña' es una sevillana que adora el flamenco. Nunca ha dejado de luchar por su sueño, a pesar de confesar que le habían discriminado en el mundillo, «por ser paya». Dispuesta a finiquitar prejuicios y a darles en la cara a todos aquellos que le «pisaron» en su día, la artista abordó el reto de interpretar la 'Nana del caballo grande', un tema del gran Camarón de la Isla. «Es la canción más difícil de toda la galaxia», afirmó Orozco, pero sus nervios y la complejidad de su elección motivaron que ninguno de los 'sabios' se diese la vuelta. Paulina llegó a confesar que su voz la había cautivado, pero que no se giró «porque no sabría guiarte» en el género.

La guinda al pastel la puso Rolita, una azafata que se puso ante el micrófono con 'I say a little prayer for you', de Aretha Franklin. Fonsi y Paulina se pelearon por ella y ganó el portorriqueño que la incorporó a su grupo. De momento, López cuenta ya con diez integrantes en su equipo; Luis Fonsi le sigue con nueve; y Paulina y Orozco tienen ocho cada uno.