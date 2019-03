Pablo Motos 'mima' a Rivera después de dar cera a Iglesias en 'El Hormiguero' Pablo Motos y Albert Rivera se ríen de una de las bromas de las hormigas del programa. / Antena 3 El presentador valenciano preguntó al presidente de Ciudadanos por el escándalo de las primarias en Castilla y León y por su relación con Pedro Sánchez, pero no le puso en tantos aprietos como al líder de Podemos SILVIA CANTERA Jueves, 28 marzo 2019, 10:23

Este miércoles fue «a divertirse a 'El Hormiguero'» Albert Rivera. El líder de Ciudadanos y candidato a la presidencia del Gobierno estuvo pasando un buen rato junto a Pablo Motos en el programa de Antena 3. De hecho, al contrario que con Pablo Iglesias, que estuvo el martes, el presentador valenciano fue mucho menos incisivo en las preguntas y realizó una entrevista más amable. Apenas fue puesto en aprietos.

Rivera tuvo que responder ante el escándalo de las primarias en Castilla y León y dijo que ni Sánchez ni él se evitan en el Congreso, aunque no fue a la política «para hacer amigos». Con quien sí que aseguró que tiene una relación de amistad es con Inés Arrimadas pese a los rumores que decían que existía una fuerte rivalidad entre ellos.

El resto de la entrevista fue bastante relajada. La única alusión personal fue a su hija Daniela, que tiene siete años, y de la que el político dijo que «es muy lista» y que poco a poco va dándose cuenta de quién es su padre. Poco después, el presidente de Ciudadanos confesó que le gusta 'Peppa Pig', aunque su niña ya no haga mucho caso a estos dibujos. Sin embargo, no hubo ninguna referencia a la cantante Malú, con la que se dice que mantiene una relación sentimental. La gran mayoría esperaba alguna pregunta o indirecta al respecto. Pero no.

Quien sí que tuvo que rendir cuentas sobre temas más personales fue Pablo Iglesias, que volvió a dar explicaciones sobre el chalet que se compró con su pareja Irene Montero. Y recibió varios zascas que tensaron el ambiente. «Ahora la casta eres tú», le reprochó Motos por su elevada hipoteca. El líder de Podemos reconoció que no se arrepiente de haberse comprado la casa pese a las críticas recibidas.