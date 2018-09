Estos son los 16 concursantes de OT 2018 Los concursantes de OT 2018, tras la salida de Rodrigo y Luis. / OT La Academia de 'Operación Triunfo' retoma sus clases este jueves con nueve chicas y seis chicos de edades comprendidas entre los 18 y los 26 años SILVIA CANTERA Jueves, 20 septiembre 2018, 13:14

Tan solo una de cada mil personas presentadas al casting de 'Operación Triunfo 2018' ha conseguido una plaza en la Academia. El concurso musical de TVE afronta ya la décima edición 'OT' con sus nuevos 16 concursantes. La última prueba la afrontaron este miércoles, con una gala que dejó fuera a dos aspirantes, Luis y Rodrigo, que no terminaron de convencer ni al jurado ni al público. Este año hay nueve chicas y seis chicos de entre 18 y 26 años, por lo que se trata de una de las ediciones más jóvenes hasta la fecha. Repasamos el perfil de los candidatos a recoger el testigo de la ganadora Amaia Romero.

1. África, 22 años. Madrid

Tiene una amplia experiencia musical ya que ha formado parte del coro de la Comunidad de Madrid y ha protagonizado varias óperas en el Teatro Real. Ha recibido clases de solfeo y violín, pero había dejado algo apartada su carrera musical para centrarse en la universitaria. Cursa diseño gráfico y otra de sus pasiones es el maquillaje. Su carta de presentación fue 'Tuyo', la cabecera de la serie 'Narcos' y sus referencias son Adele, Beyocé, Rosalía y Rihanna.

2. Alba Reche, 20 años. Elche (Alicante)

«Me he tocado una valeriana y otras dos pastillas que me han dejado», confesaba en la Gala 0 de 'OT 2018'. Esta estudiante de Bellas Artes ha trabajado como ilustradora y ahora ha aparcado su empleo como oficinista para entrar en la Academia. Tiene un potente chorro de voz y ha recibido clases de baile. Esta amante de Christina Aguilera y Beyoncé interpretó en el primer programa 'Dangerous woman' de Ariana Grande y protagonizó una de las anécdotas de la gala. Cuando el presentador Roberto Leal le preguntó cómo se las iba a arreglar para no echar de menos a su pareja durante su estancia en la Academia ella respondió con un una risa nerviosa y una tímida aclaración: «no, ya no…».

3. Alfonso, 22 años. Venezuela/ Madrid

Hace tres años que emigró desde Venezuela hasta Madrid con su pareja para huir de la «delincuencia». Es el único de los concursantes de 'OT 2018' que está casado y pese a haber estudiado Comunicación Social, actualmente trabaja como carnicero. Conoce de sobra los secretos de un plató, pero no porque esté acostumbrado a actuar, sino porque cuando llegó a España empezó a ganar dinero asistiendo como público a programas de televisión. «Aplaudía ocho horas al día». Toca la guitarra y es compositor. Admira a Beyoncé, J. Balvin, Bad Bunny, Bruno Mars, Jessie J. y Luis Fonsi, pero se ganó definitivamente su pase a la Academia con un animado 'Pégate' de Ricky Martin.

4. Carlos Right, 25 años. Esplugues de Llobregat (Barcelona)

Ha entrado a la Academia por los pelos. Y no solo porque en la Gala 0 fuera repescado por el público después de que el jurado pusiera en duda su participación en el concurso. Tras los castings, y después de que la organización del programa escogiese a los 18 finalistas, uno de ellos renunció a su plaza para desarrollar su carrera como médico. Su puesto lo ha ocupado finalmente Carlos Right, que recibió una llamada de la directora Noemí Galera in extremis para que cubriera la baja. El catalán ha estudiado Publicidad y Relaciones Públicas, tiene un curso en Marketing Digital y toca la guitarra y el piano. Ha recibido clases de canto y disfruta componiendo. Sus artistas predilectos son Bruno Mars, Michael Jackson, James Arthur y Ed Sheeran, aunque para la gala 0 escogió 'Cómo mirarte' de Sebastian Yatra.

5. Damion, 21 años. Alemania / Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

Este estudiante de Turismo y Administración y Dirección de Empresas utilizó sus estudios como «excusa» para trasladarse a Madrid, donde se ganaba la vida como músico callejero. Admira a Ed Sheeran, compone sus propios temas y aprendió a tocar la guitarra mediante tutoriales de Youtube. En la gala 0, en la que cantó 'What do you mean?' de Justin Bieber, fue puesto en duda inicialmente por el jurado, que tras escuchar a todos los concursantes rectificó y le dio la bienvenida a la Academia.

6. Dave, 20 años. Cádiz

Marcará la diferencia. Este estudiante de Arte Dramático admira a Serrat, Lina Morgan, Almodóvar, Silvio Rodríguez, Nat King Cole y Chavela Vargas. Versionó un tema de Jorge Drexler en la gala de presentación y al ser preguntado por sus gustos recibió una rima en forma de halago por parte del miembro del jurado Joe Pérez-Orive: «En tiempos de trap, tú cantas a lo Serrat». Además, toca la guitarra, el cajón peruano, el ukelele y tiene algunas nociones de piano. «Y me parezco a Coco, el dibujo de Disney», bromeó durante el programa.

7. Famous, 19 años. Nigeria/ Bormujos (Sevilla)

Este estudiante de Bachillerato de Artes Escénicas reside felizmente en Sevilla desde los seis años. Admirador de Ariana Grande, ha comenzado a recibir formación musical y está deseando componer sus propias canciones. Sus primeros gorgoritos han sido en una iglesia en la que formaba parte de un coro de gospel africano. Como carta de presentación decidió versionar 'Faith' de Stevie Wonder y Ariana Grande.

8. Joan Garrido, 22 años. Palma de Mallorca

Es el crooner de esta edición. Estudió INEF y confiesa que lo único que le gusta tanto como la música es el deporte. Tiene un máster en Formación de Profesorado y actualmente compagina sus estudios de Psicología con su trabajo como cantante en un restaurante y como DJ en hoteles y fiestas. Admira a Frank Sinatra, George Benson, Donald Fagen y Michael McDonald, entre otros.

9. Julia, 23 años. San Fernando (Cádiz)

Muy a su pesar, estudia Magisterio. Pero no quiere ser profesora como su madre, sino que espera ganarse la vida con la música. De hecho, trabaja como cantante en un hotel y toca la guitarra y el piano. Le encantan Carmen Boza, el Kanka, Demi Lovato y Rozalén, a quien versionó en la gala 0.

10. María, 26 años. Madrid

Es la concursante veterana de la Academia y cursó la carrera de música en Nueva York. Dejó sus estudios de Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación pocos meses antes de la graduación y ha trabajado como camarera y traductora. Toca el piano y la guitarra y admira a Janis Joplin, Rihanna, Yung Beef y Zowi. Una curiosidad: su padre es uno de los compositores de 'La puerta de Alcalá'. Los profesores decidieron que entrara en la Academia de 'Operación Triunfo 2018' después de que al jurado le entraran dudas al verla en el escenario.

11. Marilia, 18 años. Galdar (Las Palmas)

Recién salida de Bachillerato, tiene intención de estudiar Enfermería. Asistió a clases de piano en la infancia y desde los seis años recibe clases de canto. Su artista favorita es Natalia Lafourcade. Tras un grave accidente de tráfico que le obligó a pasar una larga temporada en el hospital, tuvo que aprender a andar de nuevo.

12. Marta, 18 años. Torre del Mar (Málaga)

Ha completado el Bachillerato de Ciencias y tiene intención de matricularse en un doble grado de Artes Escénicas y Arte Dramático. Toca la guitarra y cuenta con cuatro años de experiencia en un coro.

13. Miki, 22 años. Terrassa (Barcelona)

Se confiesa un «optimista pasional» y asegura que tiene mucha fuerza de voluntad. No obstante, ha adelgazado 20 kilos. Ha recibido clases particulares de guitarra y piano y es compositor. Cuenta con el respaldo de sus padres, que, según explica, que siempre le han ayudado con sus inquietudes musicales. Ha trabajado como profesor auxiliar en una academia y es cantante en un grupo de versiones. Los artistas a los que más admira son Dub Inc, La Raíz, The Cat Empire y Muse, pero en la gala 0 se atrevió con 'Prefiero' de Antílopez

14. Natalia, 19 años. Pamplona (Navarra)

Dejó sus estudios de Comunicación Audiovisual para formarse en Teatro Musical. Ha participado en un corto como actriz y lleva más de una década bailando los estilos clásico, moderno y contemporáneo. Toca la guitarra y el violín y tiene algunas nociones de piano. Hasta ahora trabajaba en una tienda de ropa. En su familia hay varios músicos y James Bay y Rosalía son dos de sus artistas favoritos.

15. Noelia, 22 años. Málaga

Ha realizado el Bachillerato de Humanidades y actualmente trabaja como monitora de clases extraescolares en un colegio. Canta en una orquesta y forma parte además de un coro de gospel. Es muy inquieta y de pequeña se peleaba con sus padres porque lo único que quería era cantar. Admira a Pablo Alborán, Whitney Houston, Demi Lovato y Beyoncé.

16. Sabela, 24 años. As Pontes (A Coruña)

Cuenta con un grado medio de Clarinete, un grado en Terapia Ocupacional y un máster en Musicoterapia. Trabaja en una asociación de salud mental y en un programa de inserción sociolaboral de personas con discapacidad intelectual. «Siempre me dan las gracias pero en realidad me ayudan más ellos a mí», aseguraba en su vídeo de presentación. Compone tanto en castellano como en gallego y su espejo es la cantante Sílvia Pérez Cruz. El jurado puso en duda su participación en el concurso tras escuchar su versión de 'Bachata Rosa', pero los profesores le dieron el pase a la Academia.