El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Bonoloto del miércoles reparte su bote de 2 millones en Euskadi: resultados del 10 de septiembre
Logo Patrocinio
Recreación de la partida de Josetxu Delgado hacia Zaragoza. E. C.
Crítica de televisión

'La trampa', un true crime trepidante del que quieres saber más y más

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:01

Cuenta el compañero David Olabarri en el primer episodio de 'Así se escribe un crimen' que los detalles son cruciales a la hora de entender ... y resolver cualquier suceso de la crónica negra. En la desaparición en 2019 de Josetxu Delgado, un informático de Getxo de 54 años engatusado en un chat de citas, es importante el Mercedes 220 Coupé rojo que su asesino puso a la venta en Milanuncios.com el mismo día que le torturó para sonsacarle las claves de su tarjeta de crédito. Abyecto, pero no tanto como enterrarle todavía agonizante, tal como certificó la presencia de arena en sus vías respiratorias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  2. 2

    Laporte, en Bilbao a la espera de una resolución inminente de su caso
  3. 3

    Las operaciones en las que Osakidetza es referencia en España
  4. 4

    Acoso y derribo a la alcaldesa de un pueblo burgalés: agreden a su marido en la localidad a la que huyeron
  5. 5

    Polonia derriba varios drones rusos tras «una violación sin precedentes del espacio aéreo»
  6. 6

    Jóvenes de GKS revientan el acto de inicio de curso de la UPV/EHU
  7. 7 Así fue el descuido de Yeray: «No tenía el bote de repuesto y fruto del estrés decidí tomarme la pastilla de mi pareja»
  8. 8

    Encuentran en Argentina un cuadro robado por los nazis perteneciente a una colección desaparecida en Bilbao
  9. 9 El brutal castigo por perder un alijo: golpeado con un palo de clavos, obligado a comerse sus heces y a beber agua con cemento
  10. 10

    Los ciclistas de La Vuelta avisan de que pararán si vuelven a ocurrir incidentes graves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 'La trampa', un true crime trepidante del que quieres saber más y más

&#039;La trampa&#039;, un true crime trepidante del que quieres saber más y más