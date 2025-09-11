'La trampa', un true crime trepidante del que quieres saber más y más

Cuenta el compañero David Olabarri en el primer episodio de 'Así se escribe un crimen' que los detalles son cruciales a la hora de entender ... y resolver cualquier suceso de la crónica negra. En la desaparición en 2019 de Josetxu Delgado, un informático de Getxo de 54 años engatusado en un chat de citas, es importante el Mercedes 220 Coupé rojo que su asesino puso a la venta en Milanuncios.com el mismo día que le torturó para sonsacarle las claves de su tarjeta de crédito. Abyecto, pero no tanto como enterrarle todavía agonizante, tal como certificó la presencia de arena en sus vías respiratorias.

Detalles. Josetxu adoraba a su hijo, que siempre le lanzaba una pregunta por WhatsApp a modo de broma común: «¿Estás vivo?». Hasta que no obtuvo respuesta, porque su padre yacía en un secarral de Zaragoza después de ser torturado hasta la muerte por una pareja de miserables. La serie de ETB y EL CORREO desciende hasta esos detalles más propios de la buena literatura negra que del 'true crime' televisivo. El ritmo no concede ni una tregua, ayudado por las recreaciones dramáticas, una realización cinematográfica y una música que nos arrastra. Logra que queramos saber más y más.

Detalles. Ainhoa de las Heras, otra de las mejores periodistas 'sabueso' a la hora de informar sobre sucesos y tribunales, reconoce en 'La trampa' que a veces puede parecer que los medios se regodean en los aspectos truculentos de los crímenes. Pero conocerlos -defiende-, es importante para que, por ejemplo, un jurado condene de manera ejemplar. A Ainhoa no solo le toca hablar con policías, jueces, fiscales y abogados, sino también tratar con familias destrozadas. Y en ese escrupuloso respeto a las víctimas se encuentra la línea que separa la información rigurosa del espectáculo morboso. La Ertzaintza y la Guardia Civil, que colaboraron de manera ejemplar para resolver el llamado 'crimen de Badoo', no llegó a tiempo de encontrar con vida a Josetxu, pero su caso, sin duda, sirvió de advertencia a quienes tratan de encontrar amor entre la inmundicia de internet.